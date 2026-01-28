Vai levar o carro ou mota à inspeção em 2026? Não vá sem ler isto antes

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Se tem carro ou mota, a inspeção anual é obrigatória — e existem algumas regras e pormenores que podem passar despercebidos.

Se precisa de levar o seu veículo à inspeção este ano, deve preparar-se para custos mais elevados. Os preços das inspeções técnicas foram atualizados e estão em vigor desde 1 de janeiro. Estas alterações foram divulgadas no site do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), com base na legislação atual, e abrangem todos os tipos de inspeção, desde as periódicas obrigatórias até às reinspeções e serviços extraordinários.

Se já tem uma inspeção marcada, é importante verificar todos os requisitos básicos do seu carro ou mota antes de se deslocar ao centro. Questões simples, como a iluminação, os travões ou o estado dos pneus, são causas frequentes de reprovação e podem gerar custos adicionais.

Deve manter-se atento aos prazos e garantir que o seu veículo está devidamente preparado para a inspeção. Seguir estas recomendações pode poupar tempo e dinheiro, além de assegurar que o carro está em conformidade com a lei.

