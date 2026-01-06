Afinal, as motas podem furar as filas de trânsito? Quase todos falham a resposta

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

No meio do trânsito parado, a cena repete-se todos os dias. Motas a avançar entre carros, condutores irritados e a dúvida que quase ninguém sabe esclarecer. É permitido ou é infração? A resposta não é tão óbvia quanto parece — e é precisamente por isso que a maioria falha quando é confrontada com a lei.

A dúvida é comum entre muitos condutores: podem as motas circular entre filas de carros imobilizados no trânsito? Embora seja uma imagem frequente nas estradas, a PSP recorda que esta prática não é permitida pelo Código da Estrada e pode resultar numa coima elevada.

De acordo com um esclarecimento da PSP, divulgado através do seu perfil no Instagram @psp.lisboa, a legislação em vigor proíbe este tipo de manobra. Na prática, isto significa que os motociclistas não podem abandonar a sua fila para circular noutra à direita, exceto em situações muito concretas, como mudar de direção, parar ou estacionar.

A conhecida “ultrapassagem pela direita”, quando a mota avança entre filas de veículos para ganhar posição no trânsito, é ilegal e configura uma infração grave.

Para lá da penalização financeira, esta conduta acarreta riscos acrescidos para a segurança rodoviária, aumentando a probabilidade de colisões com veículos que alterem a sua trajetória ou com peões.

