Só precisa destes 3 ingredientes saudáveis e tem uma mousse de cookies para o verão

Está à procura de uma sobremesa rápida, saudável e perfeita para o verão? Recrie esta mousse cremosa que leva apenas três ingredientes!

Francisco Macau, conhecido pelo seu foco em fitness e alimentação saudável, partilhou na sua página de Instagram (@franciscomacaufitness) uma receita simples e deliciosa para quem procura uma sobremesa rápida, prática e saudável para os dias quentes de verão.

Esta mousse cremosa leva apenas 3 ingredientes e é perfeita para quem quer manter a forma sem abrir mão do sabor. Os ingredientes principais são: queijo quark, proteína whey hidrolisada com sabor a cookies and cream e cookies.

A preparação é muito fácil: basta misturar o queijo quark com a proteína whey e as bolachas esmagadas. Depois, é só colocar a mistura no frigorífico durante 10 minutos para ganhar aquela textura cremosa e fresca ideal para o verão.

Esta sobremesa é ideal para quem tem uma rotina fitness e quer uma opção prática, nutritiva e saborosa, sem complicações. Além disso, é uma excelente forma de incorporar proteína na alimentação, ajudando na recuperação muscular e a manter a saciedade.

Se ainda não experimentou, aproveite esta receita do Francisco Macau para tornar os seus dias de calor mais deliciosos e saudáveis!