Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

Dê uma nova vida às sobras de ovos de chocolate da Páscoa com esta mousse irresistível.
Mousse de chocolate
Ingredientes:
- 200 g de sobras de ovos de chocolate da Páscoa
- 6 ovos
- 2 saquetas de açúcar de baunilha
Preparação:
- Separe as claras das gemas, colocando-as em dois recipientes distintos.
- Leve o chocolate a derreter em banho-maria.
- Retire do lume e envolva as gemas com o açúcar de baunilha.
- Bata as claras em castelo e incorpore-as cuidadosamente na mistura.
- Distribua o preparado por uma tigela grande ou por tigelas individuais, conforme preferir.