Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

  • Joana Lopes
  • Há 13 min
Mousse de chocolate
Mousse de chocolate

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Mousse de chocolate

Ingredientes:

  • 200 g de sobras de ovos de chocolate da Páscoa
  • 6 ovos
  • 2 saquetas de açúcar de baunilha

Preparação:

  1. Separe as claras das gemas, colocando-as em dois recipientes distintos.
  2. Leve o chocolate a derreter em banho-maria.
  3. Retire do lume e envolva as gemas com o açúcar de baunilha.
  4. Bata as claras em castelo e incorpore-as cuidadosamente na mistura.
  5. Distribua o preparado por uma tigela grande ou por tigelas individuais, conforme preferir.
Temas: Mousse de chocolate Páscoa
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