A melhor mousse de limão tem apenas um truque. E nós contamos-lhe qual

Se quer impressionar com uma sobremesa fresca e deliciosa, este truque simples vai transformar a sua mousse de limão numa verdadeira obra-prima.

A mousse de limão é uma sobremesa bastante popular em Portugal, reconhecida pelo seu sabor fresco e pela textura leve. Para obter uma mousse perfeita, cremosa e bem aerada, é essencial incorporar ar na mistura.

O segredo está em bater as claras em castelo firme e, separadamente, bater as natas até atingirem o ponto de chantilly. De seguida, deve-se envolver cuidadosamente estas duas preparações no preparado principal, para preservar a leveza da mousse. Caso pretenda uma mousse mais firme, especialmente em dias de calor, pode adicionar gelatina incolor, previamente hidratada e dissolvida, que ajuda a estabilizar a mousse sem a tornar pesada.

Uma receita simples leva a raspa e o sumo de três limões, uma lata de leite condensado, três claras em castelo, 200 ml de natas batidas em chantilly e, opcionalmente, uma folha de gelatina. Começa-se por misturar o leite condensado com o sumo e a raspa dos limões, incorpora-se a gelatina dissolvida, envolve-se delicadamente as claras e, por fim, o chantilly.

A mousse deve ser colocada no frigorífico por um mínimo de três horas antes de ser servida. Seguindo este método, obtém-se uma mousse de limão irresistivelmente leve, cremosa e saborosa, perfeita para qualquer ocasião.