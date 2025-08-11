Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Quando chegam os dias de calor, esta mousse de manga revela-se a escolha perfeita para quem procura uma sobremesa refrescante e saborosa. Simples de preparar, é uma receita que rapidamente conquista o paladar e faz vontade de repetir.

Procura uma sobremesa leve e refrescante para os dias quentes? Experimente esta mousse de manga, uma receita da criadora de conteúdos @rita.camoesas, reconhecida no TikTok pelas suas receitas deliciosas e criativas.

Ingredientes principais:

1 pacote de natas frias

1 e ½ folha de gelatina

200 g de leite condensado

200 g de polpa de manga

Modo de preparação:

Comece por demolhar a gelatina em água fria. Entretanto, bata as natas até ficarem firmes. Retire a gelatina da água, coloque-a num recipiente com 3 colheres de água e derreta-a no micro-ondas durante alguns segundos.

De seguida, envolva as natas batidas com a polpa de manga e o leite condensado, batendo para que os ingredientes fiquem bem incorporados. Por fim, adicione a gelatina derretida e misture cuidadosamente.

Leve ao frigorífico até solidificar e saboreie uma sobremesa cremosa, fresca e com um delicioso toque tropical da manga.