Perguntámos à IA e já temos resposta: esta é a mulher mais bonita de Portugal

Quando perguntámos ao ChatGPT quem é, afinal, a mulher mais bonita de Portugal, a resposta não foi uma só. E talvez isso não surpreenda: ao longo dos anos, vários nomes do panorama nacional têm sido destacados (pela imprensa, por concursos de beleza ou pela opinião pública) como possíveis detentoras desse título simbólico.

Entre as figuras mais mencionadas está Sara Sampaio, modelo com carreira internacional, rosto reconhecido em todo o mundo e presença frequente em listas dedicadas às mulheres mais bonitas do planeta.

Outro nome que tem conquistado destaque é Yeniffer Campos, ex-concorrente do Big Brother 2021 e vencedora do título de “mulher mais bonita de Portugal” no Miss Portuguesa 2023.

Já Catarina Ferreira, coroada Miss Mundo Portugal 2023 (após vencer o Miss Portuguesa 2022), surge também como um dos rostos que mais frequentemente são lembrados quando se fala em beleza feminina no nosso país.

Para além destas figuras mais mediáticas, há quem prefira referências “clássicas” da televisão, da moda ou da música, escolhas que variam conforme o estilo e o tipo de beleza que cada pessoa valoriza: mais natural ou mais produzida, mais madura ou mais juvenil. Alguns estudos e experiências com Inteligência Artificial têm até procurado identificar os padrões de beleza mais comuns em Portugal, revelando que fatores culturais influenciam muito o olhar coletivo.

Porque é tão difícil escolher “a mais bonita”?

A subjetividade manda: cada pessoa aprecia traços, expressões e estilos diferentes, seja pela aparência, carisma, simpatia ou impacto mediático.

Os padrões mudam: aquilo que era considerado o ideal de beleza há décadas já não é necessariamente o mesmo de hoje. A valorização da diversidade e da naturalidade tem vindo a crescer.

A exposição conta: figuras públicas muito presentes na televisão, campanhas ou redes sociais acabam inevitavelmente por ser mais lembradas nestas conversas.

O gosto evolui: tendências, referências culturais e até as plataformas digitais moldam o que vemos, e, por consequência, o que consideramos bonito.

E qual seria o nome mais citado pelo ChatGPT?

Se tivéssemos de apontar a mulher que mais recorrentemente surge nestas discussões, tanto em redes sociais como na imprensa, Sara Sampaio continua a liderar. O seu percurso internacional, o reconhecimento estético e a visibilidade constante mantêm-na no topo das preferências.

Ainda assim, este “título” é puramente informal e muda consoante o público, o contexto e os critérios usados: beleza clássica, beleza natural, presença, simpatia, elegância… tudo depende de quem escolhe.

Independentemente da subjetividade, uma coisa é certa: estas mulheres continuam entre as mais admiradas de Portugal.

Na galeria acima, veja algumas das fotografias que melhor revelam o motivo dessa admiração.