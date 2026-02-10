Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00
Annie
Annie

Aos 54 anos, muitos ficariam surpreendidos ao ver o corpo desta mulher – tão tonificado e jovem que aparenta ter apenas 35. Tudo se deve a uma mudança simples, mas diária, que transformou completamente a sua aparência e vitalidade. Descubra o hábito que está a deixar todos boquiabertos e que prova que nunca é tarde para cuidar de si.

A personal trainer Annie Murray, de 54 anos, afirma ter atualmente a idade metabólica de 35, algo que atribui à decisão de deixar de beber álcool em 2017.

Mesmo nunca tendo sido uma “grande bebedora”, Annie explicou ao jornal The Telegraph que o álcool começou a provocar-lhe ansiedade, palpitações e mal-estar constante. Após uma ressaca particularmente intensa, tomou a decisão de abandonar o álcool de vez.

Com o apoio da Rapid Transformational Therapy, conseguiu largar o hábito e passou a focar-se numa rotina mais saudável, incluindo treinos com pesos e uma alimentação mais cuidada. Atualmente, além de ter construído um ginásio em casa, criou também uma app de treinos.

A transformação não se ficou pelo treino: para controlar os desejos de açúcar surgidos depois de deixar o álcool, Annie também reduziu o consumo de doces. O resultado foi menos inchaço, mais energia e um corpo forte e saudável.

A sua rotina combina treinos de força, cardio e caminhadas diárias. A prática de peso progressivo permitiu-lhe aumentar a massa muscular e acelerar o metabolismo. Hoje, come mais do que o marido – e sem culpa –, porque, segundo ela, “o músculo é o segredo para envelhecer com saúde”.

Se consegui deixar o álcool, consigo tudo”, garante Annie, aconselhando quem queira seguir o mesmo caminho a substituir o copo por hábitos saudáveis e a persistir até que isso se torne natural.

