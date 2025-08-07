Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Pode parecer um simples objeto do dia a dia, mas levá-lo no carro pode sair-lhe bastante caro. As autoridades alertam que o transporte deste item, embora comum, infringe o Código da Estrada e pode resultar numa multa superior a 1.500 euros.

Alguns objetos transportados no carro podem representar uma infração legal sem que o condutor se aperceba. Certos materiais, quando classificados como mercadorias perigosas, podem dar origem a multas superiores a 1.500 euros – e isso pode ser apenas o começo.

Transportar este tipo de produtos sem cumprir as normas legais pode sair bastante caro. Segundo o site Razão Automóvel, basta ter no veículo substâncias como combustíveis, produtos corrosivos ou tóxicos para cometer uma infração grave. Nestes casos, é possível ser sancionado com coimas que ultrapassam os 1.500 euros.

O transporte de mercadorias perigosas está devidamente regulamentado pela legislação portuguesa. Não basta colocá-las no porta-bagagens e seguir viagem. A lei exige o cumprimento de várias regras, como a utilização de embalagens apropriadas, sinalização visível no veículo e documentação específica em conformidade – por mais aborrecida que possa parecer, é obrigatória.

Caso estas normas não sejam seguidas, os riscos aumentam significativamente. Maus procedimentos podem provocar acidentes graves, incluindo incêndios, explosões ou até contaminação ambiental. As consequências legais também não são leves: desde a suspensão da carta de condução até à possibilidade de processos-crime, caso existam danos ou vítimas.

Para evitar este tipo de situações, é fundamental informar-se antes de transportar qualquer material potencialmente perigoso. Em caso de dúvida, o mais sensato é contactar uma empresa especializada ou consultar os sites oficiais das entidades competentes.

Mais vale investir cinco minutos a pesquisar do que arriscar pagar uma multa de 1.500 euros.