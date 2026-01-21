Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Lomba na estrada
Lomba na estrada

Crédito: Depositphotos

Uma mulher está a enfrentar a possibilidade de ser multada em 30 mil euros depois de ter avisado sobre operação stop da polícia numa aplicação de trânsito.

Uma condutora tornou pública a existência de uma operação de fiscalização de trânsito num grupo do Telegram e encontra-se agora a ser processada por uma infração que pode implicar uma multa de até 30 mil euros. O caso ocorreu em Ibiza, Espanha, e teve ampla repercussão na imprensa do país vizinho.

As autoridades verificaram que, depois de mandarem parar um automóvel ocupado por duas mulheres que seguiram viagem, o tráfego na estrada diminuiu significativamente, constatando que vários veículos se desviaram por um caminho paralelo à via onde decorreu o controlo.

De imediato, iniciaram-se as diligências para identificar a pessoa que tinha publicado a mensagem, sendo confirmado que se tratava de uma das mulheres que havia sido identificada minutos antes no controlo.

A Guarda Civil localizou a publicação num grupo de Telegram criado para alertar sobre ocorrências nas estradas de Ibiza. Neste chat, destinado à partilha de avisos de trânsito e incidentes, foi divulgado que estava a decorrer um controlo policial numa rotunda, segundo explica o jornal espanhol Híbridos y Eléctricos.

Após estas diligências, as autoridades confirmaram que a autora da mensagem era uma das mulheres previamente identificadas no controlo, iniciando-se então um processo formal contra a condutora, de acordo com o El Diario.

Em Espanha, esta ação pode levar a uma sanção entre 601 e 30 mil euros, por ser considerada interferência em operações policiais, já que permite que outros condutores evitem controlos de alcoolemia, drogas ou verificação de documentação, afetando diretamente a segurança rodoviária.

E em Portugal, é proibido?

Atualmente, não existe uma norma no Código da Estrada que proíba explicitamente avisar outros condutores sobre a presença de uma operação stop, seja por sinais de luzes ou através de grupos de WhatsApp/Telegram. No entanto, as autoridades têm feito apelos para não divulgar informações que possam ajudar condutores a infringir a lei, como demonstra esta publicação da GNR: "não divulgue o local das operações STOP. Se divulgar, pode colocar em causa a segurança de terceiros".

