O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

Já reparou no comprovativo do multibanco que deita fora sem pensar? Pode parecer apenas um pedaço de papel, mas esconde informações importantes que muitos desconhecem. Antes de o deitar fora, vale a pena prestar atenção ao que ele revela sobre as suas operações e segurança.

No ritmo acelerado do dia a dia, muitas pessoas já deixaram um recibo esquecido no multibanco. Embora, à primeira vista, pareça apenas um pedaço de papel sem relevância, esse pequeno descuido pode desencadear algo muito mais sério: o roubo de identidade.

É frequente encontrar recibos de multibanco espalhados no chão, e é possível que algum deles seja teu. Sabias que esses recibos contêm dados sensíveis, como o nome do banco, a localização, o saldo, bem como os últimos quatro dígitos do cartão e da conta bancária? Para quem pretende cometer fraude, esta informação pode ser o ponto de partida.

Com dados básicos — como os presentes num simples recibo — um criminoso pode contactar o banco, fazer-se passar por ti e assumir o controlo da tua conta: levantar dinheiro, encerrar contas ou até mesmo solicitar empréstimos em teu nome, conforme refere o site «The Collegian».

Se do outro lado estiver um assistente de atendimento mais «prestável» ou desatento, os dados podem ser fornecidos com facilidade. Quanto maior for a quantidade de informações que o criminoso possuir, mais credível será a sua impostura.

Como pode proteger-se?

  • Leva sempre o recibo contigo — nunca o deixes no multibanco.

  • Guarda-o num local seguro durante alguns dias, até confirmares que a transação foi concluída com sucesso.

  • Depois, destrói o recibo: rasga-o cuidadosamente ou utiliza uma trituradora.

  • Consulta o saldo da tua conta regularmente — pelo menos uma vez por semana.

Ignorar um recibo esquecido pode parecer um ato inofensivo, mas na era digital, em que os dados pessoais têm um valor elevado, é fundamental redobrar a atenção. Um simples pedaço de papel pode ser a peça que falta para alguém assumir o controlo da tua identidade financeira.

