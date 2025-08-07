O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Já reparou no comprovativo do multibanco que deita fora sem pensar? Pode parecer apenas um pedaço de papel, mas esconde informações importantes que muitos desconhecem. Antes de o deitar fora, vale a pena prestar atenção ao que ele revela sobre as suas operações e segurança.

No ritmo acelerado do dia a dia, muitas pessoas já deixaram um recibo esquecido no multibanco. Embora, à primeira vista, pareça apenas um pedaço de papel sem relevância, esse pequeno descuido pode desencadear algo muito mais sério: o roubo de identidade.

É frequente encontrar recibos de multibanco espalhados no chão, e é possível que algum deles seja teu. Sabias que esses recibos contêm dados sensíveis, como o nome do banco, a localização, o saldo, bem como os últimos quatro dígitos do cartão e da conta bancária? Para quem pretende cometer fraude, esta informação pode ser o ponto de partida.

Com dados básicos — como os presentes num simples recibo — um criminoso pode contactar o banco, fazer-se passar por ti e assumir o controlo da tua conta: levantar dinheiro, encerrar contas ou até mesmo solicitar empréstimos em teu nome, conforme refere o site «The Collegian».

Se do outro lado estiver um assistente de atendimento mais «prestável» ou desatento, os dados podem ser fornecidos com facilidade. Quanto maior for a quantidade de informações que o criminoso possuir, mais credível será a sua impostura.

Como pode proteger-se?

Leva sempre o recibo contigo — nunca o deixes no multibanco .

Guarda-o num local seguro durante alguns dias, até confirmares que a transação foi concluída com sucesso.

Depois, destrói o recibo : rasga-o cuidadosamente ou utiliza uma trituradora.

Consulta o saldo da tua conta regularmente — pelo menos uma vez por semana.

Ignorar um recibo esquecido pode parecer um ato inofensivo, mas na era digital, em que os dados pessoais têm um valor elevado, é fundamental redobrar a atenção. Um simples pedaço de papel pode ser a peça que falta para alguém assumir o controlo da tua identidade financeira.