Antes de ir ao multibanco, faça isto ou arrisca-se a perder dinheiro

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00
Começou com apenas nove caixas. Agora há 13 mil em todo o país: multibanco faz 40 anos
Começou com apenas nove caixas. Agora há 13 mil em todo o país: multibanco faz 40 anos

Mesmo com o aumento das burlas online, há riscos em operações bancárias físicas que todos os utilizadores devem conhecer. Algumas precauções simples podem evitar surpresas desagradáveis no momento de levantar dinheiro.

Apesar do aumento das burlas online, os crimes em espaços físicos continuam a preocupar as autoridades, especialmente nos multibancos, utilizados diariamente para levantamentos e outras operações bancárias. Recentemente, tem-se registado um crescimento dos casos de skimming, um esquema que permite aos criminosos roubar dados de cartões bancários durante a utilização da máquina.

O skimming consiste na colocação de dispositivos disfarçados nos multibancos, como câmaras ocultas ou leitores falsos, que conseguem captar informações do cartão e o código PIN do utilizador. Com estes dados, os burlões podem clonar cartões e efetuar operações fraudulentas sem que a vítima perceba.

Citado pelo site El Cronista, perante este cenário, bancos e autoridades recomendam atenção redobrada antes de inserir o cartão. É aconselhável verificar a presença de objetos estranhos na ranhura do cartão, no teclado ou no ecrã, tapar o teclado ao digitar o PIN e não aceitar ajuda de desconhecidos.

Sempre que possível, deve-se optar por multibancos localizados no interior das agências bancárias e monitorizar regularmente os movimentos da conta através do homebanking, de modo a detetar rapidamente qualquer atividade suspeita.

