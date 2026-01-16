Proteja-se das burlas. Não levante dinheiro sem antes fazer isto

Todos os dias surgem novas tentativas de burla nos multibancos e muitas passam despercebidas. Antes de levantar dinheiro, existem passos simples mas essenciais que podem proteger o seu dinheiro e evitar dores de cabeça. Saiba exatamente o que deve fazer para se manter seguro.

Com o aumento das fraudes, é cada vez mais importante não se limitar a ter cuidado apenas nas compras online. Os multibancos, usados diariamente para levantar dinheiro rapidamente, também podem ser alvo de burlas. Um dos métodos que tem vindo a ganhar popularidade é o skimming, através do qual os criminosos roubam os dados dos cartões para depois os clonar e utilizar de forma fraudulenta.

Para levar a cabo esta prática, os burlões instalam pequenos dispositivos disfarçados, como câmaras escondidas ou leitores de cartão falsos, capazes de captar informações sensíveis do utilizador.

Segundo o site El Cronista, antes de usar um multibanco deve sempre verificar se não existem objetos estranhos na ranhura do cartão, no teclado ou no ecrã. Qualquer anomalia pode ser sinal da presença de um “skimmer”. Ao digitar o PIN, cubra o teclado com a mão para impedir que câmaras ocultas registrem o código.

Evite também aceitar ajuda de desconhecidos durante a transação e prefira multibancos situados em locais bem iluminados e seguros. Por fim, acompanhe regularmente as suas operações através da app da sua conta bancária, de forma a detetar qualquer atividade suspeita.