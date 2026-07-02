É impossível ficar indiferente às coincidências entre o Euro 2016 e o Mundial 2026

À medida que o Mundial 2026 avança, multiplicam-se as coincidências com a campanha histórica de Portugal no Euro 2016.

As comparações entre o Euro 2016 e o Mundial 2026 não param de surgir nas redes sociais. Um vídeo que se tornou viral reuniu vários momentos semelhantes entre as duas competições, desde os resultados da fase de grupos até ao próximo adversário de Portugal, levando muitos adeptos a recordar o torneio que terminou com a conquista do Europeu, há dez anos.

A publicação, partilhada por um criador de conteúdos, compara o percurso de Portugal no Euro 2016 com o da Seleção Nacional no Mundial 2026. O vídeo destaca várias coincidências que rapidamente despertaram a curiosidade dos adeptos e alimentaram a esperança de uma nova conquista histórica.

A primeira semelhança surge logo no jogo de estreia. Em ambas as competições, Portugal começou com um empate por 1-1. No Mundial 2026, esse resultado verificou-se frente à RD Congo.

Também Cristiano Ronaldo voltou a repetir um registo alcançado há uma década. À semelhança do que aconteceu no Euro 2016, o capitão da Seleção Nacional marcou dois golos durante a fase de grupos do Mundial 2026, ambos frente ao Uzbequistão.

As coincidências prosseguem no último encontro da fase de grupos. Em 2016, Portugal empatou o terceiro jogo da fase inicial e, no Mundial 2026, voltou a acontecer o mesmo, desta vez com um empate sem golos diante da Colômbia.

Outra das semelhanças que mais tem chamado a atenção dos adeptos prende-se com o primeiro adversário de Portugal na fase a eliminar. A Croácia volta a cruzar-se no caminho da Seleção Nacional, tal como aconteceu nos oitavos de final do Euro 2016, quando a equipa orientada por Fernando Santos venceu graças ao golo de Ricardo Quaresma no prolongamento.

O encontro entre Portugal e a Croácia realiza-se na madrugada de sexta-feira, 3 de julho, às 00h00 (hora de Portugal continental), e vai decidir quem segue para os oitavos de final do Mundial 2026. Vê aqui o calendário completo dos 16 avos de final do Mundial 2026.

Naturalmente, estas coincidências não têm qualquer influência no desfecho da competição. Ainda assim, a sucessão de semelhanças entre os dois torneios tem sido suficiente para entusiasmar muitos adeptos, que recordam o percurso improvável que culminou na conquista do primeiro Europeu da história de Portugal.

Agora, a grande questão é saber se, dez anos depois, Portugal conseguirá voltar a escrever uma página histórica, desta vez com a conquista do Mundial 2026.