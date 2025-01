«Quando a minha filha morreu, senti paz...»: Perdeu a filha de dois anos há duas semanas de forma trágica

Há duas semanas, Muriela Silva perdeu a filha, de dois anos e meio, Maria, depois de uma longa batalha contra uma doença rara degenerativa.

Há duas semanas, Muriela Silva perdeu a sua única filha, Maria, que tinha apenas dois anos e meio.

Maria, a primeira filha, neta, bisneta e sobrinha da família, era uma criança saudável. No entanto, em determinado momento, a educadora da creche alertou Muriela para o facto de Maria não conseguir beber água nem sentar-se. Nessa altura, Muriela e o marido procuraram orientação médica, mas o médico desvalorizou as queixas.

Com o passar do tempo, os sinais de que algo estava errado tornaram-se mais evidentes. Aos 17 meses, Maria deixou de conseguir andar sozinha. Muriela relatou que, novamente, levaram a filha ao médico, mas este continuou a minimizar os sintomas. Só após uma gastroenterite, que resultou em uma série de exames mais detalhados, é que foi feito o diagnóstico: leucodistrofia metacromática, uma doença rara e degenerativa que afeta apenas 1 em cada 100 mil pessoas.

No momento do diagnóstico, Muriela sentiu o seu mundo desabar. Preparou-se para o luto antes mesmo de perder a filha, como explicou: «Para mim, a Maria morreu no dia do diagnóstico. Eu já sabia o que ia acontecer».

A leucodistrofia metacromática afeta os músculos do corpo, comprometendo funções básicas, como andar, comer, urinar, defecar e até respirar. Maria, que inicialmente era uma criança ativa, foi perdendo gradualmente todas essas capacidades.

Há duas semanas, Maria faleceu. «Quando a Maria morreu, senti paz... Desejei que acabassem com aquela tortura», desabafou Muriela, explicando que, para ela, os últimos meses de vida de Maria foram de muito sofrimento.

Hoje, ainda de luto, Muriela compartilhou o desejo de contar a sua história para que outros pais não se sintam sozinhos. Esta recordou os meses de luta pela vida de Maria, que foram extremamente solitários, e destacou a importância de falar sobre a doença que lhe tirou a sua filha, para aumentar a conscientização.

Neste momento de dor profunda, Muriela revelou que se sente tranquila no quarto de Maria, rodeada pelas memórias que conserva da filha. «Eu continuo a sentir-me bem no quarto da Maria, como se ela ainda estivesse aqui», disse, emocionada.

Apesar da dor imensurável, Muriela e o marido desejam voltar a ser pais. Contudo, o medo de que um futuro filho possa nascer com a mesma doença rara é uma preocupação constante. Ambos fizeram testes genéticos e descobriram que carregam o gene da leucodistrofia metacromática, o que implica uma probabilidade de 25% de um futuro filho ser afetado pela doença que lhes roubou Maria.

Veja aqui a conversa completa com Muriela.