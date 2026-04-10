Menino de 11 anos com cancro terminal deixa carta de despedida: «É como um excursão da escola, mas desta vez não vou voltar»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 31min

A história emocionante de Murilo está a emocionar quem a lê.

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A história de Murilo Gomes está a emocionar milhares de pessoas nas redes sociais. O menino, que lutava contra um cancro terminal, morreu em janeiro, aos 11 anos. No entanto, foi apenas agora, após a partilha feita pela mãe, Adriana Gomes, que as suas últimas palavras se tornaram públicas — e estão a tocar o coração de quem as lê.

Dias antes de morrer, Murilo escreveu uma carta de despedida dirigida à professora e aos colegas de escola. No texto, usou uma metáfora inocente, mas profundamente comovente: “Vim aqui despedir-me porque vou fazer uma viagem igual à excursão da escola, mas desta vez não vou voltar. Vou ficar lá”.

Na mesma mensagem, deixou palavras de carinho e gestos de amizade que refletem a sua personalidade: “Professora Sónia, adoro-a. Obrigado por me ensinar. Pedro, ensina a lição de matemática à Ana, está bem? Eu não posso mais ensinar. Amo-vos a todos”.

A luta contra a doença durou cerca de seis meses. Nos últimos momentos, Murilo fez um último pedido: queria partir no seu quarto, rodeado pelos brinquedos, enquanto via o desenho animado SpongeBob. “Foi um exemplo de força, de fé e de coragem”, sublinhou a mãe.

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