Menino de 11 anos com cancro terminal deixa carta de despedida: «É como um excursão da escola, mas desta vez não vou voltar»

A história emocionante de Murilo está a emocionar quem a lê.

A história de Murilo Gomes está a emocionar milhares de pessoas nas redes sociais. O menino, que lutava contra um cancro terminal, morreu em janeiro, aos 11 anos. No entanto, foi apenas agora, após a partilha feita pela mãe, Adriana Gomes, que as suas últimas palavras se tornaram públicas — e estão a tocar o coração de quem as lê.

Dias antes de morrer, Murilo escreveu uma carta de despedida dirigida à professora e aos colegas de escola. No texto, usou uma metáfora inocente, mas profundamente comovente: “Vim aqui despedir-me porque vou fazer uma viagem igual à excursão da escola, mas desta vez não vou voltar. Vou ficar lá”.

Criança de 11 anos com câncer TERMINAL escreve carta aos amigos e emociona as redes.



“Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui me despedir porque vou fazer uma viagem, igual a excursão da escola. Mas dessa vez vou ficar lá, não vou voltar. Professora Sônia, te amo, obrigado por me… pic.twitter.com/IetYycHt58 — QG do POP (@QGdoPOP) April 7, 2026

Na mesma mensagem, deixou palavras de carinho e gestos de amizade que refletem a sua personalidade: “Professora Sónia, adoro-a. Obrigado por me ensinar. Pedro, ensina a lição de matemática à Ana, está bem? Eu não posso mais ensinar. Amo-vos a todos”.

A luta contra a doença durou cerca de seis meses. Nos últimos momentos, Murilo fez um último pedido: queria partir no seu quarto, rodeado pelos brinquedos, enquanto via o desenho animado SpongeBob. “Foi um exemplo de força, de fé e de coragem”, sublinhou a mãe.

Uma história marcada pela dor, mas também por uma maturidade e um amor que continuam agora a comover o mundo inteiro