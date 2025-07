Em dias de calor, este museu português permite-nos atravessar florestas tropicais mágicas

Neste museu e parque temático a fantasia e a diversão são aliados do conhecimento da história dos descobrimentos.

Nem sempre visitar um museu parece ser o plano mais entusiasmante para ocupar os tempos livres. No entanto, é provável que essa ideia se deva ao facto de ainda não ter conhecido o museu certo. No Porto, existe um espaço que quebra todas as expectativas: o World of Discoveries, um museu interativo e parque temático que mais se assemelha a uma viagem no tempo, transportando os visitantes diretamente para a era dos Descobrimentos.

Localizado junto à Alfândega do Porto, mesmo à beira do rio Douro, este museu tem vindo a encantar quem o visita desde 2014, recriando o percurso dos navegadores portugueses que, séculos atrás, se aventuraram pelos oceanos em busca de novos territórios.

Embora pensado para entreter os mais novos, o World of Discoveries é uma experiência enriquecedora também para os adultos, proporcionando momentos de aprendizagem e descoberta em família.

O museu está organizado em quatro salas principais que permitem uma imersão completa na história dos Descobrimentos. A visita começa na sala "Intentos e Inventos", onde é possível conhecer os modelos das embarcações usadas na época e interagir com antigos instrumentos de navegação. Segue-se a sala "Mundos", onde globos em 4D mostram as divisões geográficas do mundo ao longo da história.

A viagem prossegue na sala "Coberta da Nau", que recria o ambiente vivido a bordo das caravelas, enquanto um estaleiro adjacente mostra como os barcos eram construídos.

O ponto alto chega na sala "Embarque", onde os visitantes entram num barco que os leva por uma viagem sensorial por diferentes destinos — de Portugal ao Brasil, atravessando o Cabo das Tormentas e florestas tropicais — revivendo os feitos dos navegadores portugueses e a sua influência na história global.

A visita tem uma duração estimada entre 1h30 e 2h. Os bilhetes custam 12 euros para crianças entre os 4 e os 12 anos e 18 euros para adultos. Estudantes e maiores de 65 anos pagam 15 euros. O World of Discoveries funciona de terça a sexta-feira, entre as 10h e as 18h, e aos fins de semana e feriados, das 10h às 19h.