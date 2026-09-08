Tragédia. Músico português morre em acidente uma semana depois de casar

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Luís Carlos Ferreira tinha 34 anos, vivia na Suíça e estava em Portugal de férias. O jovem músico tinha casado há apenas uma semana quando morreu na sequência de um despiste de mota em Monção.

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 3 de setembro, na Estrada Nacional 101, em Mazedo, Monção. Luís Carlos Ferreira despistou-se de mota e acabou por ser transportado para o Serviço de Urgência Básico de Monção, onde viria a morrer.

A notícia deixou a família, amigos e todos os que conheciam o jovem em choque. Luís Carlos era emigrante na Suíça e encontrava-se em Portugal durante o período de férias.

O grupo musical Os Teimosos, do qual fez parte durante vários anos, fez questão de prestar uma homenagem ao músico através das redes sociais. O grupo partilhou várias fotografias de Luís Carlos, incluindo momentos ao lado do avô, que também integrou Os Teimosos.

Perante a morte inesperada do jovem, o grupo deixou ainda uma mensagem à família, com uma palavra especial para o avô, com quem Luís Carlos partilhou tantos momentos na música. «Hoje, perante esta triste e inesperada partida, recordamos o Luís Carlos com carinho e gratidão por todos os momentos que viveu connosco», escreveram.

«O Grupo Os Teimosos apresenta as mais sentidas condolências à sua mãe, pai, irmão, esposa e restante família e amigos, em especial ao seu avô, com quem e connosco partilhou tantos momentos especiais. Que descanse em paz. Como lamentamos esta perda! Coragem, muita coragem», acrescentaram.

A morte de Luís Carlos Ferreira acontece apenas uma semana depois de ter celebrado o casamento, tornando a tragédia ainda mais dolorosa para a família e para a mulher.