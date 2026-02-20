Cantora acarinhada pelos portugueses volta para o ex-namorado: «Uma escolha feita com o coração»

  Dois às 10
  Há 3h e 43min

Cláudia Nayara surpreendeu os seguidores ao anunciar que está novamente ao lado de Ricardo. A cantora partilhou uma mensagem emotiva, onde revelou que a reconciliação foi uma decisão ponderada e feita “com o coração na mão”

Cláudia Nayara e Ricardo estão novamente juntos. A novidade foi partilhada pela própria cantora através de uma longa e sentida mensagem no Instagram, onde abriu o coração sobre esta nova fase da relação.

“Recomeçar connosco não foi uma decisão leve — foi uma escolha feita com o coração na mão, depois de tudo o que vivemos, aprendemos e superámos”, começou por escrever.

A artista garantiu que o sentimento nunca desapareceu: “Eu e o Ricardo voltámos porque há sentimentos que o tempo não apaga, só ensina a cuidar melhor.”

Sem esconder que houve momentos difíceis, Cláudia assumiu que a reconciliação exigiu maturidade e perdão. “Só nós sabemos o que ficou por dizer, o que doeu em silêncio e o que foi preciso perdoar para estarmos aqui outra vez”, afirmou, sublinhando que a história dos dois não precisa da validação de terceiros.

A cantora deixou ainda uma mensagem clara para quem acompanha a sua vida pessoal: “A nossa história não precisa da opinião, do julgamento nem da curiosidade de ninguém — porque ninguém tem nada a ver com aquilo que só pertence a dois.”

Determinada, Cláudia Nayara garante que este não é um regresso ao passado, mas sim um novo começo: “Não voltámos ao mesmo ponto. Voltámos mais fortes, mais conscientes e com a certeza de que quando é verdadeiro… sempre encontra o caminho de volta.

