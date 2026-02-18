Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira

Sem subir a um palco há dois anos, Filipe Delgado abriu o coração na semi-final da Primeira Companhia e revelou a dura fase que atravessa na carreira. Entre sonhos por cumprir, o cantor decidiu entrar no reality show com dois objetivos claros.

A reta final da Primeira Companhia tem sido marcada por momentos de grande emoção. Na noite da semi-final, os recrutas viajaram até ao passado e abriram o coração sobre as suas histórias de vida. Foi nesse contexto que Filipe Delgado fez uma revelação que tocou colegas e público.

O cantor admitiu que atravessa uma fase difícil a nível profissional. “Eu não tenho espetáculos há dois anos. É triste falar dessa parte, mas é o que é”, confessou.

Apesar das dificuldades, Filipe mantém intactos os sonhos. “Eu quero começar pelas terrinhas, depois quero ir ao Coliseu e daqui a 20 anos ao MEO Arena, se Deus quiser”, afirmou, mostrando ambição e esperança no futuro.

Sobre a experiência no programa, o artista não poupou elogios à equipa: “Vocês são maravilhosos. É muito bom estar aqui.” E reforçou a importância desta oportunidade: “Na Primeira Companhia estou a realizar um sonho e a experiência da minha vida.”

Quando entrou no formato, Filipe traçou metas simples, mas muito significativas para si. “Eu quando entrei disse: o meu objetivo é chegar aos 10 mil seguidores e aos cinco espetáculos marcados”, recordou.

O que o cantor ainda não sabe é que a realidade já superou largamente as expectativas: conta atualmente com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais e já tem vários concertos agendados.