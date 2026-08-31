Cantor acarinhado pelos portugueses faz desabafo sobre o filho: «Quando eu morrer, quem vai cuidar dele?»

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Matias Damásio recorreu às redes sociais este fim de semana para partilhar um desabafo particularmente emotivo sobre o filho, Matias Damásio Júnior, de 18 anos, que sofre de autismo.

O cantor publicou um vídeo do jovem adulto num momento de carinho com um dos irmãos e aproveitou a ocasião para abrir o coração sobre uma das maiores preocupações enquanto pai.

“QUANDO EU MORRER, QUEM VAI CUIDAR DELE ???? Essa é a preocupação de todo pai e mãe de um filho AUTISTA”, escreveu na legenda da publicação.

Apesar da preocupação, Matias Damásio encontrou na imagem uma razão para se emocionar de felicidade e agradecer pela família que tem. “Mas, olhando para essa imagem, só consigo chorar 😢 de alegria e agradecer a Deus. Somos uma família abençoada, cercada de amor e cuidado.💙💙💙”, acrescentou.

Matias Damásio é também pai de Gabriel e Elielson, fruto do casamento com Carolina Damásio. A relação entre os irmãos ficou assim registada num momento que emocionou profundamente o cantor