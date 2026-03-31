É um dos nomes mais acarinhados em Portugal e está prestes a fazer 40 anos: «Não sinto o peso da idade»

A celebrar duas décadas de carreira, Mickael Carreira prepara-se para entrar nos 40 e garante que encara a nova idade sem pressões, mas com muitas conquistas para celebrar.

Foi com boa disposição que Cristina Ferreira lançou o tema em direto no “Dois às 10”: “Este sex symbol vai fazer 40 anos”. O protagonista? Mickael Carreira, que completa quatro décadas de vida já esta semana, a 3 de abril.

Sem dramas nem receios, o cantor reagiu com leveza à nova idade: “Não sinto peso de fazer 40”, garantiu. Ainda assim, admite que já pensou em celebrar de forma especial. “Quando pensava nisso, ia fazer uma festa grande, mas agora talvez só de amigos”, confessou.

A entrar numa nova década, Mickael vive também um momento marcante a nível profissional. Em 2026, celebra 20 anos de carreira — um percurso que começou em 2006 e que rapidamente o transformou num dos nomes mais sonantes da música portuguesa.

Filho de Tony Carreira e irmão de David Carreira, o artista fez questão de construir o seu próprio caminho. Desde cedo mostrou que o apelido era apenas o ponto de partida para uma história de sucesso feita de discos de ouro e platina, concertos esgotados e milhões de fãs.

Ao longo dos anos, subiu a alguns dos maiores palcos do país, como o Coliseu dos Recreios e a Altice Arena, e até atravessou fronteiras, colaborando com nomes internacionais como Enrique Iglesias e Sebastián Yatra.

Mas nem só de música se faz a vida de Mickael. Fora dos palcos, assume-se como pai dedicado e companheiro de Laura Figueiredo, com quem tem dois filhos, Beatriz e Gabriel. Aliás, é precisamente na família que encontra o maior equilíbrio, apesar da agenda preenchida.

Agora, com um novo álbum a caminho e a digressão “Tour 20 anos” pronta para percorrer o país, o cantor prova que continua em plena forma — dentro e fora dos palcos.