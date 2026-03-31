É um dos nomes mais acarinhados em Portugal e está prestes a fazer 40 anos: «Não sinto o peso da idade»

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:37

A celebrar duas décadas de carreira, Mickael Carreira prepara-se para entrar nos 40 e garante que encara a nova idade sem pressões, mas com muitas conquistas para celebrar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Foi com boa disposição que Cristina Ferreira lançou o tema em direto no “Dois às 10”: “Este sex symbol vai fazer 40 anos”. O protagonista? Mickael Carreira, que completa quatro décadas de vida já esta semana, a 3 de abril.

Sem dramas nem receios, o cantor reagiu com leveza à nova idade: “Não sinto peso de fazer 40”, garantiu. Ainda assim, admite que já pensou em celebrar de forma especial. “Quando pensava nisso, ia fazer uma festa grande, mas agora talvez só de amigos”, confessou.

A entrar numa nova década, Mickael vive também um momento marcante a nível profissional. Em 2026, celebra 20 anos de carreira — um percurso que começou em 2006 e que rapidamente o transformou num dos nomes mais sonantes da música portuguesa.

Filho de Tony Carreira e irmão de David Carreira, o artista fez questão de construir o seu próprio caminho. Desde cedo mostrou que o apelido era apenas o ponto de partida para uma história de sucesso feita de discos de ouro e platina, concertos esgotados e milhões de fãs.

Ao longo dos anos, subiu a alguns dos maiores palcos do país, como o Coliseu dos Recreios e a Altice Arena, e até atravessou fronteiras, colaborando com nomes internacionais como Enrique Iglesias e Sebastián Yatra.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Mas nem só de música se faz a vida de Mickael. Fora dos palcos, assume-se como pai dedicado e companheiro de Laura Figueiredo, com quem tem dois filhos, Beatriz e Gabriel. Aliás, é precisamente na família que encontra o maior equilíbrio, apesar da agenda preenchida.

Agora, com um novo álbum a caminho e a digressão “Tour 20 anos” pronta para percorrer o país, o cantor prova que continua em plena forma — dentro e fora dos palcos.

 

Temas: Musica Mickael Carreira Dois às 10 TVI Cristina Ferreira
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Adeus às solas altas: Estes ténis Adidas de estilo retro são o essencial de 2026 e estão menos de 35 €

Há 2h e 9min

Após sair de "Secret Story 10", João assume o que sente por Eva

Há 3h e 46min

Fora do «Secret Story», João descobre o segredo de Catarina: «Estou chocado»

Hoje às 15:17

"Relações obsessivas": previsões astrológicas para Diogo e Ariana em abril impressionam

Hoje às 15:00

«O triunfo do amor»: Goucha fica encantado com o filho “já crescido” de Ângela Ferreira

Hoje às 14:56

Abril decisivo: taróloga diz que este signo pode terminar a sua relação em abril

Hoje às 12:49

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

Hoje às 12:26
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira anuncia confronto entre Eva e Ariana em direto: saiba tudo o que Portugal pode esperar

Hoje às 13:54

“Ainda estou a processar”: João confessa possível mudança sobre Eva após saída da casa

Ontem às 11:48

Momento na gala do “Secret Story 10” escapou a muitos. Cristina Ferreira expõe: “É preciso assinalar esse momento”

Ontem às 10:24

Cinha Jardim entrega recado de telespectadora a Cláudio Ramos: “Estava incomodadíssima contigo”

Ontem às 10:11

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

Hoje às 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

Hoje às 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

Hoje às 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

Hoje às 16:00

Ideia de massa barata para quando a carteira aperta

Ontem às 17:00

Feito num instante: a receita de arroz de feijão que até os iniciantes conseguem preparar

27 mar, 17:00

Só suja uma taça para fazer esta torta de laranja: espreite a receita mais fácil que já experimentámos

27 mar, 16:00

Fora do Estúdio

Fora do «Secret Story», João descobre o segredo de Catarina: «Estou chocado»

Hoje às 15:17

"Relações obsessivas": previsões astrológicas para Diogo e Ariana em abril impressionam

Hoje às 15:00

Mês de abril vai ser decisivo para Diogo, Eva e Ariana. Astróloga lança previsões

Hoje às 11:10

Descobrimos o signo de Ariana depois do comentário polémico de Sara: «Gostam de ficar com os homens das outras»

Hoje às 09:43

Fotos

Adeus às solas altas: Estes ténis Adidas de estilo retro são o essencial de 2026 e estão menos de 35 €

Há 2h e 9min

Após sair de "Secret Story 10", João assume o que sente por Eva

Há 3h e 46min

É um dos nomes mais acarinhados em Portugal e está prestes a fazer 40 anos: «Não sinto o peso da idade»

Hoje às 16:37

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

Hoje às 16:00