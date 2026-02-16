Foi estrela infantil em Portugal e aos 18 anos descobriu que os pais lhe tinham deixado 14 euros na conta: «Perdoar até posso, esquecer nunca»

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:28

Do estrelato precoce à descoberta devastadora de que na sua conta restavam apenas 14 euros, Saúl viveu uma das maiores quedas da música portuguesa. No Dois às 10, o cantor abriu o coração sobre a rutura com a família, o perdão que diz ter feito, mas que nunca significará esquecimento.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Filho de artistas de circo e neto de feirantes, foi no meio da festa e da animação que Saúl encontrou, desde cedo, o seu lugar. Ainda criança, já subia aos palcos para entreter o público e rapidamente se tornou conhecido como a versão em miniatura de Quim Barreiros, um dos seus maiores ídolos.

O talento levou-o à televisão e o sucesso foi imediato. Com apenas sete anos, era já tripla platina. Vendia milhões, arrastava multidões e proporcionava à família uma vida que nunca tinham tido. Mas aos 18 anos sofreu um dos maiores golpes da sua vida ao descobrir que, na conta bancária onde deveriam estar milhares de euros, restavam apenas 14 euros, o mundo desabou. O artista cortou relações com a família e entrou numa fase profundamente dolorosa.

No Dois às 10, falou sobre essa ferida que continua aberta. “Perdoar até posso, esquecer nunca”, afirmou. Questionado por Cristina Ferreira se ainda é difícil ultrapassar, respondeu com honestidade: “A gente tem de perdoar senão não seguimos em frente, mas esquecer nunca vou”.

Saúl revelou que não mantém qualquer relação com os pais e que não sabe nada sobre eles. Quando Cláudio Ramos perguntou se nunca quis saber as razões, foi direto: “Na altura queria, mas não vale a pena. Um atirava para o outro e o único sem culpa fui eu”.

Hoje, pai de uma filha, garante que nunca impedirá que ela procure as suas raízes. “Se um dia ela quiser procurar, sou o primeiro a dizer que sim”, assegurou.

Entre o brilho dos palcos e a sombra da desilusão, Saúl construiu uma nova vida do zero.

Temas: Musica Saul Dois às 10

A Não Perder

E se lhe contássemos que a máquina de lavar roupa tem uma opção escondida para eliminar nódoas?

Ontem às 17:00

Ex-concorrente do «Big Brother Famosos» anuncia noivado: «O nosso para sempre começa agora»

Ontem às 16:38

Antes de ir ao multibanco, faça isto ou arrisca-se a perder dinheiro

Ontem às 16:00

Antes de anunciar a separação, Marco Costa deixou escapar algo: "Estou perdido"

Ontem às 15:00

«Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho»: Filho de Manuel Melo pediu ao ator para não entrar na «1.ª Companhia»

Ontem às 14:47

Ex-concorrente de reality shows surge em foto e gera reações: "Confesso que não estava à espera"

Ontem às 14:00

Inconsolável. Manuel Melo desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira: «Por isso é que me dói tanto»

Ontem às 11:55
MAIS

Mais Vistos

Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”

Ontem às 11:38

Comentadores excluem vitória de recruta na “1.ª Companhia”: “Não vai ganhar”

Ontem às 10:26

Emocionado, Manuel Melo assiste a imagens e confessa: “Preferia não ver isto”

Ontem às 11:37

Manuel Melo não consegue conter as lágrimas e toca Cristina Ferreira: "Dói tanto"

Ontem às 11:31

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Ex-concorrente do «Big Brother Famosos» anuncia noivado: «O nosso para sempre começa agora»

Ontem às 16:38

Antes de anunciar a separação, Marco Costa deixou escapar algo: "Estou perdido"

Ontem às 15:00

Ex-concorrente de reality shows surge em foto e gera reações: "Confesso que não estava à espera"

Ontem às 14:00

Cumpriu o sonho de ser pai e agora surpreende ao anunciar separação da mãe da filha: «Decidimos seguir caminhos diferentes»

Ontem às 10:18

Fotos

E se lhe contássemos que a máquina de lavar roupa tem uma opção escondida para eliminar nódoas?

Ontem às 17:00

Ex-concorrente do «Big Brother Famosos» anuncia noivado: «O nosso para sempre começa agora»

Ontem às 16:38

Antes de ir ao multibanco, faça isto ou arrisca-se a perder dinheiro

Ontem às 16:00

Antes de anunciar a separação, Marco Costa deixou escapar algo: "Estou perdido"

Ontem às 15:00