Namoro com João Monteiro: Cristina Ferreira fala sobre o tempo que levou a acontecer - «Demorou um bocadinho mais tempo...»

Cristina Ferreira abriu o seu coração a Rita Babeiro, numa entrevista para a Delta, e falou sobre a sua vida amorosa.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revelou estar realizada no que diz respeito ao amor.

«Resolvi. Demorou um bocadinho mais tempo, mas também resolvi», disse a apresentadora a Rita Nabeiro, referindo-se à sua vida amorosa e, mais precisamente, ao namoro com João Monteiro.

Recorde-se que Cristina Ferreira estava solteira há 13 anos, desde a sua separação do pai do filho, António Casinhas. No final de 2023, reencontrou o amor junto de João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, ex-concorrente e vencedor de um reality show que Cristina Ferreira apresentou.