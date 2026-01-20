«Se me encostar aqui, adormeço»: a doença que Rita sofre quase a colocou em risco de vida

  • Dois às 10
  • Há 3h e 5min

Durante muito tempo, Rita não sabia o que se passava consigo até que um acidente de viação mudou tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Durante grande parte da sua infância e adolescência, Rita Barbosa foi vista como alguém preguiçoso. O motivo parecia simples para quem a rodeava: adormecia constantemente, em qualquer lugar e a qualquer hora. Podia estar a arrumar o quarto, num jantar de família, a ler ou a ver um filme — o sono vencia sempre.

Na altura, o cansaço foi desvalorizado. Acreditava-se que era apenas fruto da rotina do dia a dia. A própria Rita pensava o mesmo.  O sono constante condicionou a sua vida social. Apesar de ter liberdade para sair, Rita desistia muitas vezes porque o cansaço físico era mais forte. “Sinto que isso prejudicou um pouco a minha vida social na adolescência”, admite. Enquanto outros jovens viviam noites longas, Rita ia dormir cedo — muitas vezes por volta das 21 horas — algo que até era motivo de brincadeiras dentro da própria família.

Tudo mudou quando tinha 18 anos. Num dia aparentemente normal, enquanto ditava uma mensagem a uma amiga, Rita adormeceu ao volante. O carro despistou-se, embateu noutro veículo e contra um muro. Rita ficou encarcerada durante cerca de uma hora e meia e sofreu ferimentos no rosto. Do acidente, não guarda memória mas sabe que podia ter corrido risco de vida. Apenas se recorda de acordar no hospital.

O acidente acabou por ser o ponto de viragem. A pedido da médica, Rita realizou exames do sono, que trouxeram finalmente uma resposta. Aos 21 anos, recebeu o diagnóstico: narcolepsia, uma doença neurológica caracterizada por sonolência excessiva ao longo do dia.

Saber o nome da doença trouxe-lhe alívio. “Descansou-me porque afinal tem nome. Não é preguiça, é algo e eu sei o que é”, explica. Foram 21 anos à espera de um diagnóstico que ajudasse a compreender tudo aquilo que viveu desde criança.

Rita foi acompanhada no Hospital de Braga, nas áreas de Neurologia, Pneumologia e Psiquiatria, e teve de aprender a adaptar-se a uma nova realidade. Superou o medo de voltar a conduzir e adotou novos hábitos para controlar a doença: mantém uma alimentação equilibrada, uma rotina de sono regular, toma medicação, suplementos e vitaminas, pratica exercício físico e procura cuidar do seu estado emocional.

Apesar disso, o cansaço continua a fazer parte da sua vida. Rita pode acordar tão cansada como se tivesse “corrido uma maratona” e, por vezes, chega a acordar sem conseguir mexer o corpo. Em convívios, tem dificuldade em manter-se acordada, mas conta com o apoio constante dos pais, que considera fundamental.

O futuro continua a trazer desafios. Rita sonha ser mãe, mas admite ter receio do impacto que a maternidade poderá ter no seu nível de cansaço. Durante uma eventual gravidez, terá de suspender a medicação, o que pode agravar os sintomas da doença.

Temas: Narcolepsia Doença do sono Dois às 10 Claudio Ramos

A Não Perder

Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após o programa de secagem da máquina da loiça

Há 6 min

Nunca se deite à noite sem fazer estas 7 coisas em casa, segundo especialistas

Há 36 min

Quiromante lê as mãos de Cláudio Ramos e faz previsão para o fim da vida do apresentador

Há 55 min

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Há 1h e 6min

Este é o ritual que muita gente anda a fazer ao chegar a casa para afastar o mau-olhado

Há 3h e 46min

Saiba porque deve ter sempre uma folha de louro dentro da carteira

Hoje às 11:05

Os ténis minimalistas que dominam 2026 estão agora a 25 euros

Hoje às 10:08
MAIS

Mais Vistos

Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”

Ontem às 11:56

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Suzana Garcia sobre colega da TVI: “É uma pessoa ‘fora da caixa’ na profissão que exerce”

Há 2h e 50min

Adriano Silva Martins sobre a prestação de Manuel Melo na “1.ª Companhia”: “Tem consciência de que não está ali a brilhar”

Ontem às 10:10

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Há 1h e 6min

Lembra-se de Catarina e Tiago do «Inspetor Max»? Veja como os irmãos da ficção cresceram

Hoje às 09:34

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

Ontem às 15:26

Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»

Ontem às 14:53

Fotos

Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após o programa de secagem da máquina da loiça

Há 6 min

Nunca se deite à noite sem fazer estas 7 coisas em casa, segundo especialistas

Há 36 min

Quiromante lê as mãos de Cláudio Ramos e faz previsão para o fim da vida do apresentador

Há 55 min

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Há 1h e 6min