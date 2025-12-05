Diga adeus ao nariz entupido. Durma com isto no seu quarto todas as noites

Está farto de noites mal dormidas por causa do nariz entupido? Nós temos a solução simples e eficaz que vai mudar as suas noites.

Manter as fossas nasais hidratadas é uma forma simples e segura de ajudar crianças e adultos a descongestionar o nariz e a sentir algum conforto durante episódios de gripe, constipação ou crises alérgicas. Para isso, e para evitar o uso excessivo de descongestionantes nasais, recomenda-se dormir sempre com um humidificador no quarto.

Fadel Hind, médica infecciologista da Clínica Mayo, revelou ao The New York Times que mantém sempre um humidificador ligado em casa durante a noite, sobretudo na época de gripe no inverno. A sua investigação mostrou que manter os quartos com uma humidade de cerca de 40 a 60% reduz a transmissão de vírus respiratórios e pode até impedir que se adoeça. “Com essa humidade, encontra-se um número menor de vírus nas superfícies e no ar. E o vírus que está presente é menos viável”, explicou.

Alguns humidificadores têm sensores integrados que indicam o nível de humidade da divisão. Caso o seu não tenha, pode utilizar um higrómetro (disponível no mercado por cerca de 5 euros) para monitorizar a humidade e ajustar o humidificador.

A lavagem nasal com água salgada também é eficaz: ajuda a remover muco e alguns vírus, enquanto diminui o inchaço que provoca congestão, explica um artigo do The New York Times. Esta solução salina é igualmente útil para aliviar tosse e dores de garganta.

Um estudo publicado em 2019, citado pelo mesmo jornal, concluiu que este método pode reduzir a duração da doença e diminuir a transmissão de germes a outras pessoas.

É importante usar água fervida para a lavagem, uma vez que a água da torneira pode conter pequenas quantidades de bactérias e protozoários, aumentando o risco de outras infeções. No entanto, nas farmácias existem várias opções de sprays e sistemas de lavagem nasal com água salina.

Além disso, vapores de ervas como hortelã-pimenta, eucalipto ou tomilho podem ajudar a respirar melhor. Basta colocar as ervas numa panela com água a ferver e inspirar o vapor durante 5 a 10 minutos.