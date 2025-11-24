Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Esta solução mantém o nariz desobstruído e reduz significativamente o risco de contágios.

Manter as fossas nasais hidratadas é uma forma simples e segura de ajudar crianças e adultos a descongestionar o nariz e a sentir algum conforto durante episódios de gripe, constipação ou crises alérgicas. Para isso e para evitar o uso excessivo de descongestionantes nasais, é recomendado dormir sempre com um humidificador no quarto.

Fadel Hind, médica infecciologista da Clínica Mayo, contou ao The New York Times que mantém sempre um humidificador ligado em sua casa durante a noite na época da gripe no inverno. Investigação conduzida por ela demonstrou que manter os quartos com um nível de humidade entre 40% e 60% reduz a transmissão de vírus respiratórios e pode até impedir que se fique doente. «Com essa humidade, encontra-se um número menor de vírus nas superfícies e no ar. E o vírus que está presente é menos viável», explicou.

Alguns humidificadores incluem sensores integrados que informam o nível de humidade da divisão. Caso o aparelho não disponha deste recurso, é possível adquirir um higrómetro (encontrado no mercado por cerca de 5 euros) para monitorizar a humidade e ajustar o humidificador corretamente.

A lavagem nasal com água salgada também pode ajudar a remover muco e alguns vírus, além de reduzir o inchaço que provoca congestão, como explica um artigo do The New York Times s. Esta solução salina é igualmente útil para tosse e dores de garganta.

Um estudo publicado em 2019, citado pelo mesmo jornal norte-americano, concluiu que este método pode encurtar a duração da doença e reduzir a transmissão de germes a outras pessoas.

Deve-se utilizar água fervida para a lavagem nasal, já que a água da torneira pode conter pequenas quantidades de bactérias e protozoários que apresentam risco de infeções. No entanto, existem várias opções de sprays e sistemas de lavagem nasal com água salina disponíveis em farmácias.

O uso de ervas para fazer vapores, como hortelã-pimenta, eucalipto ou tomilho, também pode facilitar a respiração. Basta colocar estas ervas numa panela com água a ferver e inspirar o vapor durante cinco a 10 minutos.