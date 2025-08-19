«A que horas estás sozinha em casa?»: Câmaras ocultas mostram realidade aterradora sobre crianças portuguesas

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:17
Assista a um conjunto de imagens que revelam uma realidade alarmante sobre a segurança das crianças em Portugal.

No «Dois às 10», foi debatido o último episódio de «Nas costas dos outros», conduzido por Pedro Benevides, que abordou uma questão urgente: até que ponto as crianças confiam em estranhos e de que forma é que isso pode colocá-las em risco. Para comentar o tema, estiveram presentes a psicóloga Rute Agulhas e o pediatra Manuel Magalhães, que analisaram imagens do último episódio do programa, em que crianças interagem com desconhecidos. Segundo os especialistas, respostas aparentemente inocentes das crianças a perguntas de estranhos podem revelar detalhes da sua rotina, expondo-as a perigos graves, muitas vezes sem que os pais percebam.

Rute Agulhas destacou que a confiança natural das crianças pode levá-las a situações de risco que os adultos nem sempre conseguem antecipar, enquanto Manuel Magalhães reforçou que a supervisão e o diálogo aberto são essenciais, tanto no mundo físico quanto no digital.

O episódio também chamou atenção para a expansão da criminalidade contra menores em plataformas digitais, com crianças sendo cada vez mais aliciadas por desconhecidos online. As autoridades têm enfatizado a importância de monitorizar atividades digitais, ensinar sobre perigos e manter canais de comunicação abertos, para que as crianças se sintam seguras para relatar qualquer situação desconfortável.

O debate reforça que a proteção das crianças exige atenção constante, educação e diálogo, lembrando que a confiança natural dos menores deve ser guiada com prudência para que o mundo ao seu redor não se transforme em ameaça.

