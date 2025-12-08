Nunca antes se viu em Portugal. Realiza-se à noite e pode tornar-se numa das experiências mais mágicas deste Natal

Pela primeira vez em Portugal, um passeio totalmente inédito convida miúdos e graúdos a viver uma experiência noturna repleta de luz, fantasia e encanto, prometendo tornar-se um dos programas imperdíveis deste Natal.

Este Natal, a serra de Sintra apresenta uma proposta verdadeiramente singular para todas as idades. O Palácio Nacional da Pena abriu as suas portas num formato noturno, iluminado por uma cenografia especialmente desenvolvida para a edição de 2025 da iniciativa “Sintra Mágica – Era uma vez um Natal mágico”, que transforma o monumento e a paisagem circundante num cenário profundamente onírico.

O convite dirigido ao público é o de redescobrir o Palácio da Pena sob uma ótica renovada, através de uma intervenção exclusiva que destaca a sua silhueta romântica e reforça a ligação visual com a serra e a vila de Sintra. Este percurso de luz conecta ainda quatro dos monumentos mais emblemáticos da região, criando um passeio imersivo e memorável.

“Este momento mágico no Palácio da Pena devolve-nos um novo encanto sobre a serra de Sintra. Este momento revela o verdadeiro espírito dos Parques de Sintra: tornar todas as experiências em momentos partilhados, capazes de unir geografias, património e pessoas. Queremos que cada visitante leve consigo a sensação de encanto, redescoberta e pertença ao Palácio da Pena”, refere João Sousa Rego, Presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra.

Nas imediações, o Picadeiro do Parque da Pena prolonga o ambiente festivo com um carrossel tradicional, opções de street food, música ambiente e animação para todas as idades. Este espaço complementar garante uma vivência noturna acolhedora, permitindo celebrar a época natalícia com conforto e diversão.

A iniciativa integra a programação da “Sintra Mágica – Era uma vez um Natal mágico”, organizada pela Câmara Municipal de Sintra, Parques de Sintra e Fundação Cultursintra, com o apoio dos SMAS Sintra, EMES e MEO.

As visitas noturnas realizam-se durante todo o mês de dezembro, entre as 18h00 e as 21h00, com entrada gratuita no Parque da Pena nos dias 4 e 5, 11 e 12, 13, 18 e 19, 20, 26 e 27 de dezembro. Para assegurar comodidade e acessibilidade, estará disponível um serviço de autocarros entre a vila de Sintra e o Parque da Pena, sendo o último percurso a partir do Parque às 22h30.

Este Natal, a experiência de viver a serra de Sintra à noite assume-se como um programa incontornável, marcado por luz, magia e momentos destinados a permanecer na memória.