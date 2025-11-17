6 formas de deixar a sua casa a cheirar a Natal

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30
Bebida de Natal
Bebida de Natal
Image by freepik

Transforme a sua casa num verdadeiro refúgio natalício com aromas que despertam memórias e celebram a magia do Natal.

Poucas coisas são tão reconfortantes como entrar em casa e sentir o cheiro a Natal. Existe algo nesta época tão acolhedor, quentinho, relaxante e familiar, capaz de alterar o humor num instante. E agora que os dias frios começam a chegar, é o momento ideal para que se faça a casa cheirar a Natal.

O melhor de tudo? Pode ser feito inteiramente em casa, com ingredientes simples e sem recorrer a produtos químicos.

Aqui ficam 6 formas fáceis de perfumar a casa com aromas de outono e Natal:

  1. Cimmer pot no fogão
    Ferve água com rodelas de maçã e laranja, paus de canela, cravinho e anis. Mantém em lume brando com a tampa entreaberta – o perfume espalha-se por toda a casa. É perfeito para a sala, a cozinha ou a sala de jantar.

  2. Aromatização express no micro-ondas
    Coloca a mistura num recipiente próprio e aquece durante 1 a 2 minutos. Ideal para um cheiro agradável de emergência.

  3. Difusor caseiro
    Coe o líquido e coloca-o num frasco com palitos de madeira. O aroma liberta-se lentamente, criando um ambiente calmo e acolhedor.

  4. Spray para ambientes
    Depois de arrefecer a mistura, coe e transfira para um pulverizador. Adiciona um pouco de álcool 70º para fixar o cheiro e borrifa sempre que desejar refrescar o ar.

  5. Saquinhos aromáticos ou potpourri
    Depois de ferver, aproveite as frutas e especiarias. Guarde-as em pequenos sacos de tecido e coloque-os em gavetas, roupeiros ou casas de banho.

  6. Banho relaxante
    Adicione um pouco da mistura ao banho quente (após coar). O cheiro vai perfumar o ambiente e criar um momento de puro relaxamento.

Com estes truques simples, a casa passa a cheirar a conforto, boas memórias e momentos bem passados. Afinal, um bom aroma é o primeiro passo para se sentir verdadeiramente em casa.

Temas: Natal

