Vai passar o Natal em duas casas? Eis a tradição suiça que vai salvar a sua consoada

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 22min

Passar o Natal entre duas famílias pode transformar qualquer casal num campo de batalha silencioso. Dois jantares, sensibilidades diferentes… Afinal, como conseguir que todos fiquem felizes sem stress nem discussões?

Se existe um tema capaz de transformar um casal perfeitamente funcional numa mini-guerra fria, é este: "Afinal... passam o Natal com a família dele ou com a dela?"

É importante que respire fundo. Não é preciso decidir isto com um jogo de pedra-papel-tesoura. Há formas inteligentes e práticas de organizar o Natal sem magoar ninguém e sem acabar a discutir ao lado do bacalhau.

Assumir a consoada: a solução completa
Se tem espaço, coragem e uma dose de ousadia, pode sempre dizer: "Este ano fazemos nós o Natal". Sim, dá trabalho e sim, implica custos, mas oferece controle e tranquilidade, porque não precisa de gerir sensibilidades nem tomar decisões polémicas — e ainda pode criar uma nova tradição.
Dica: estabeleça horários claros de chegada e saída e peça que cada familiar traga uma entrada, sobremesa ou bebida. Assim, todos contribuem e ele ou ela consegue ter o melhor de ambos os mundos.

Alternar famílias: a tradição suíça
O método mais equilibrado é simples: um ano com a família de um, no outro ano com a do outro. Sem favoritismos, sem dramas, sem discussões sobre quem faz o melhor arroz-doce. É a democracia natalícia no seu auge. Se viverem perto, podem até dividir o dia: ceia numa casa, dia de Natal na outra.

Natal a dois: o momento só do casal
Quando tudo parece complicado, existe a solução definitiva: "Este ano, Natal é só para nós". Deve comunicar com carinho e propor outras datas para ver a família. Assim, a consoada torna-se totalmente deles, com o menu que escolherem — do bacalhau ao peru ou até um glorioso takeaway chinês. Eles decidem. Literalmente.

Escapadinha: proteger-se também é Natal
Se o ambiente familiar não é saudável, por que não planear umas férias? Enquanto todos discutem quem traz as rabanadas, ele ou ela pode estar na praia a aproveitar a vida. Não é fugir, é auto-preservação.

Jantar fora: a neutralidade perfeita
Cada vez mais pessoas escolhem esta opção. Marcar o almoço de Natal num restaurante neutro resolve três problemas de uma só vez: ninguém discute quem recebe, ninguém cozinha e há horário definido para terminar. É quase diplomacia internacional, mas com sobremesa incluída.

