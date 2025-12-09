Existem inúmeros parques e mercados de Natal no país. Mas este tem algo único

O nosso país está repleto de parques e mercados de Natal, cada um com o seu encanto e tradição. Mas existe um lugar que se destaca entre todos, oferecendo uma experiência verdadeiramente única, capaz de surpreender tanto quem visita pela primeira vez como quem já conhece o espírito natalício de todos os cantos do país.

Aqui encontra-se uma das celebrações de Natal mais singulares de Portugal. Até ao início de janeiro, a cidade de Rio Maior e a aldeia de Marinhas do Sal transformam-se num verdadeiro palco de magia, onde a tradição salineira se combina com o espírito festivo. São 41 presépios esculpidos em sal que dão vida à aldeia, criando um cenário que não encontrará em mais nenhum lugar do país.

Os "Presépios de Sal" são a grande atração desta edição do Natal em Rio Maior, peças únicas elaboradas por artesãos e comerciantes locais, que utilizam o sal produzido nas Salinas de Rio Maior, as únicas salinas interiores em pleno funcionamento em toda a Europa. Entre as criações de diferentes dimensões, sobressaem três presépios monumentais, construídos com várias toneladas de sal e assinados pela Câmara Municipal, pela Cooperativa dos Produtores de Sal e pela Loja do Sal. Esta celebração valoriza a identidade da região e transforma uma matéria-prima ancestral em arte efémera.

As festividades não se limitam às Marinhas do Sal. No centro da cidade, o "Natal Rio Maior" oferece atividades para toda a família: uma pista de gelo no Jardim Municipal, insufláveis, rampa de boias, carrosséis e um mercadinho de Natal dedicado ao artesanato local. Para facilitar o acesso entre os dois pontos de animação, o Comboio de Natal circula gratuitamente, com paragens estratégicas que incluem o Parque Rio, onde se encontra a maior Árvore de Natal da cidade, e a Praça da República, que brilha com o Túnel de Natal.

