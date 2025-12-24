O gesto de Natal de Sandra Felgueiras que está a comover. Jornalista da TVI abre a casa ao ex-sogro que ia passar a consoada sozinho

  • Dois às 10
  • Há 58 min

Entre as saudades de quem partiu e a vontade de manter os laços, Sandra Felgueiras decidiu fazer diferente este Natal. A jornalista da TVI abriu a casa — e o coração — ao ex-sogro que ia passar a consoada sozinho.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Sandra Felgueiras abriu o coração no Dois às 10 ao falar sobre a forma como vai viver o Natal deste ano, numa época marcada pela ausência de pessoas que partiram, mas também pela vontade de manter viva a essência da família e da união.

A jornalista da TVI explicou que tomou uma decisão especial: abrir as portas da sua casa para um Natal diferente, mas cheio. «Este ano fiz uma coisa… decidi fazer o Natal em minha casa», começou por contar, assumindo que quis evitar que algumas pessoas próximas passassem a quadra sozinhas.

Entre os convidados estão familiares e amigos, num retrato pouco convencional, mas profundamente humano. «Convidei um amigo meu que ia passar o Natal sozinho com as filhas. Convidei os pais do Sérgio, o Sérgio, os meus pais, o meu irmão, a Sara e o meu ex-sogro», revelou.

Sobre este último convite, Sandra fez questão de sublinhar o significado do gesto. «O meu ex-sogro, com quem já não tenho relação há muito tempo, ia passar o Natal sozinho. Ele é o avô da Sara», explicou, acrescentando: «Apesar do meu casamento não ter acabado da melhor maneira, eu sou aquela pessoa que mantém os laços com todos».

Essa filosofia estende-se a toda a família alargada. «Mantenho os laços com as tias da Sara, com a minha enteada. Apesar de o meu ex-marido se ter ido embora viver para o Dubai e para a Arábia Saudita, eu sempre fiz questão que a Inês crescesse connosco e ela faz parte da família», contou.

O objetivo é simples, mas carregado de significado: recriar o espírito dos Natais de antigamente. «Vou ter uma casa cheia, espero eu, com essas pessoas que não substituem as que foram, mas que me dão a sensação dos Natais… espero que este seja assim, dos Natais cheios da casa da minha avó», partilhou, emocionada.

Sandra Felgueiras não esquece quem marcou o seu percurso e a sua identidade. «A minha avó, o meu tio-avô e a tia Aurora são insubstituíveis. Fizeram de mim o que sou», concluiu, num testemunho tocante sobre memória, pertença e a importância de continuar a juntar quem fica.

Temas: Natal Sandra Felgueiras Jornalista

A Não Perder

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Ontem às 15:16

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Ontem às 13:57

Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Ontem às 11:23

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Ontem às 08:49

Mais de 500 avaliações confirmam: este é o aquecedor compacto que toda a gente procura

22 dez, 19:10

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

22 dez, 16:12

Não precisa de aquecedor para manter a casa quente. Estes são os truques que não aumentam a fatura da luz

22 dez, 15:56
MAIS

Mais Vistos

Dinis pôs termo à vida depois de um colega de turma fazer o mesmo. Esta foi a última mensagem que mandou à irmã

Ontem às 11:50

Irmã em luto sonhou com o irmão de 16 anos, que pôs termo à vida: «Pediu-me para...»

Ontem às 11:56

Pai em luto chora morte do filho, que há 3 meses pôs termo à vida: «Não vai haver Natal»

Ontem às 11:57

Filipa reformou-se para apoiar o marido e os filhos e perdeu a vontade de cuidar de si

Ontem às 10:04

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Ontem às 08:49

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

22 dez, 09:18

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

22 dez, 08:51

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

22 dez, 08:37

Fotos

O gesto de Natal de Sandra Felgueiras que está a comover. Jornalista da TVI abre a casa ao ex-sogro que ia passar a consoada sozinho

Há 58 min

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Ontem às 15:16

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Ontem às 13:57

Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Ontem às 11:23