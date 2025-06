Beatriz teve infância marcada pela morte da avó. E transformou a dor num negócio rentável em homenagem

Beatriz é a segunda neta mais nova de Emília, uma mulher de fibra, que deixou um legado de afeto e união numa família numerosa: cinco filhos, dez netos e 11 bisnetos

Há histórias que nos tocam pela força com que nascem da dor. A de Beatriz é uma dessas. Perdeu a avó Emília há 15 anos, vítima de um cancro no pâncreas, mas nunca perdeu o sabor das memórias que partilharam — muitas delas passadas à volta de um fogão.

Beatriz é a segunda neta mais nova de Emília, uma mulher de fibra, que deixou um legado de afeto e união numa família numerosa: cinco filhos, dez netos e 11 bisnetos. Apesar dos desafios que enfrentou ao longo da vida, Emília era presença constante, calorosa e marcante. Como recorda Beatriz, com um brilho no olhar: “Por muito que ela tivesse grandes desafios na vida, sentíamo-nos muito amados.”

Foi essa memória de amor, embrulhada em aromas doces e tardes na cozinha, que Beatriz decidiu honrar quando criou a “Emília Pastelaria”, um projeto que começou online e que hoje conquista cada vez mais clientes. O nome não foi escolhido ao acaso: é uma homenagem direta à avó que a inspirou desde a infância — nas idas à mercearia e nas receitas que agora ganham nova vida.

A paixão pela culinária sempre esteve presente, mas foi no luto que Beatriz encontrou o impulso para transformar a saudade num negócio. Ao seu lado, tem a mãe, Graça — filha de Emília — que também coloca as mãos na massa e o coração no projeto.

Na “Emília Pastelaria”, as estrelas são as cookies americanas e os rolinhos de canela, feitos com carinho e receita afinada ao milímetro. E, embora o projeto viva apenas no mundo digital por agora, Beatriz tem um sonho bem definido: abrir uma loja em Coimbra, onde vive.

Mais do que vender doces, Beatriz partilha uma herança emocional. Cada encomenda é uma pequena viagem ao passado, uma forma de manter viva a avó Emília — nos sabores, nos gestos, e no afeto que agora chega a tantas outras pessoas.