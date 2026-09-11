Café perfeito para as suas manhãs: preço desta máquina Nespresso caiu a pique

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Há promoções que merecem ser partilhadas, e esta é claramente uma delas.

Não há nada como começar o dia com um café a sério, feito em casa e sem complicações. É exatamente isso que esta máquina Nespresso De'Longhi promete, e agora está com metade do preço habitual, por 54,66€. Com mais de 51 mil avaliações na Amazon e uma nota média de 4,4 estrelas, não faltam pessoas a confirmar que vale mesmo a pena.

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Pronta a usar em segundos

A parte mais prática é não ter de esperar. Bastam 25 segundos entre ligar a máquina e ter o café pronto, graças ao sistema de aquecimento rápido, e a pressão de 19 bares garante um resultado consistente de cada vez que se usa. Um utilizador resume bem essa rapidez: diz que a máquina é simples e funciona muito bem, e que o que mais gosta é mesmo a velocidade com que fica pronta a servir.

Compacta e pensada para poupar espaço

O tamanho é outro ponto a favor de quem tem uma cozinha pequena. A máquina ocupa pouco espaço na bancada e o depósito de água, com 0,7 litros, é suficiente para várias chávenas seguidas sem ter de reabastecer a cada uso. Desliga-se ainda sozinha ao fim de nove minutos sem uso, o que evita gastos desnecessários de energia caso alguém se esqueça de a desligar.

Onde comprar as cápsulas

Depois de comprar a máquina, resta saber onde repor o café. As cápsulas originais podem ser encomendadas diretamente no site da Nespresso ou compradas numa das boutiques da marca, mas há também opções compatíveis em supermercados como o Continente, o Auchan ou o Minipreço, para quem prefere tratar disso na compra semanal.

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