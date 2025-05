Nininho Vaz Maia tem um negócio que poucos conhecem. Nós descobrimos e contamos-lhe

Mesmo sendo um nome reconhecido no mundo da música, Nininho Vaz Maia tem outro projeto que tem passado despercebido aos olhos do público.

Nininho Vaz Maia é um nome conhecido a música portuguesa, mas poucos sabem que, além de cantor e compositor, ele também é empresário. Nascido em 1988 em Lisboa, Nininho cresceu no Bairro da Curraleira, nas Olaias, e desde jovem trabalhou em várias áreas, sempre com o apoio da sua família. Mas uma faceta do seu percurso que muitos desconhecem é a sua ligação ao setor dos táxis.

Apesar de ser um nome em ascensão no mundo da música, Nininho também gere uma empresa de táxis em parceria com o seu tio, nunca tendo sido taxista, mas atuando como gestor para manter o negócio da família ativo. Esta empresa surge como uma forma de equilibrar a sua carreira musical com a realidade difícil do setor artístico, que, especialmente em tempos de crise, oferece rendimentos limitados devido à escassez de concertos. Para Nininho, o negócio de táxis é uma fonte de estabilidade financeira, algo essencial para os artistas que enfrentam desafios para se sustentar apenas com a música. Mesmo sem grande reconhecimento público desse lado empresarial, ele valoriza e mantém firme a gestão da empresa.

Recorde-se que Nininho Vaz Maia foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira, 6 de maio de 2025, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes. A ação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, decorreu na sua residência às 7h00, com o objetivo de apreender substâncias ilícitas, segundo a CNN.