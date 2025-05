Vídeo de Nininho Vaz Maia em prisão domiciliária torna-se viral. Veja aqui

Já assistiu ao vídeo que rapidamente se tornou viral?

Nininho Vaz Maia tornou-se conhecido do grande público graças a um vídeo caseiro muito marcante, onde aparece a cantar com grande emoção, em casa, a usar uma pulseira eletrónica. Este vídeo, que se espalhou rapidamente pelas redes sociais e pelo YouTube, chamou a atenção não só pela sua voz poderosa e cheia de sentimento, mas também pela imagem inusitada de alguém a cantar com tanto talento numa situação tão invulgar.

Em 2013, o cantor cumpriu uma pena de um ano e 15 dias em prisão domiciliária, depois de se envolver numa briga entre dois grupos durante uma noite de copos. Como já tinha registo criminal, foi condenado a cumprir a pena em casa.

Durante esse tempo, impulsionado pelo aborrecimento e também pelo amor à música, começou a dedicar-se mais seriamente a essa paixão que sempre o acompanhou. Foi nesse período que decidiu gravar um vídeo a cantar e tocar guitarra, que enviou à irmã. Esta mostrou-o à prima, que gostou tanto que resolveu publicá-lo no YouTube.

No vídeo, gravado de forma simples no sofá da sala, sem camisola e com a pulseira eletrónica visível no tornozelo, Nininho Vaz Maia canta e toca num momento muito pessoal. Ao ser partilhado na internet, o seu talento começou a conquistar cada vez mais pessoas.

Rapidamente, Nininho passou de ser praticamente desconhecido a ser um fenómeno nas redes sociais, com milhares de pessoas a partilhar o vídeo e a elogiar o seu talento. Foi esse momento que lançou a sua carreira musical. A partir daí, começou a lançar músicas originais, como «E Agora» e «Raízes», que reforçaram o seu sucesso.

Recorde-se que Nininho Vaz Maia foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira, 6 de maio de 2025, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes. A ação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, decorreu na sua residência às 7h00, com o objetivo de apreender substâncias ilícitas, segundo a CNN.