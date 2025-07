Filho de Nininho Vaz Maia é notícia em todo o país: «É um orgulho...»

O cantor Nininho Vaz Maia tem notícias para sorrir ao ver o sucesso do filho.

Cristiano Vaz Maia, filho do cantor Nininho Vaz Maia, segue um caminho diferente do pai, mas com igual dedicação. O jovem futebolista de 18 anos revelou nas redes sociais que assinou contrato com o Estrela da Amadora, assumindo mais um passo importante no seu percurso no futebol.

“É um orgulho assinar o meu primeiro contrato. Agradeço a Deus, à minha família e ao Estrela da Amadora pela confiança. A disciplina leva-nos ao sucesso”, escreveu o médio, com entusiasmo.

Cristiano começou a sua formação no Sacavenense e passou ainda pelos escalões jovens do Belenenses e do Casa Pia, antes de chegar à Reboleira. Na época passada, ao serviço dos juniores do Estrela, somou cinco golos em 21 jogos.

Embora tenha herdado o mediatismo do pai, Cristiano Vaz Maia está a traçar o seu próprio caminho — desta vez, nos relvados. Curiosamente, também Nininho Vaz Maia chegou a jogar futebol na juventude, tendo representado o Vitória Clube de Lisboa entre 1998 e 2007.