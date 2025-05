Eis tudo o que se sabe sobre a alegada acusação a Nininho Vaz Maia: Inspetor-chefe da PJ faz esclarecimento

Vítor Marques esclareceu que se trata de uma megaoperação internacional.

O cantor Nininho Vaz Maia foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira, 6 de maio de 2025, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes. A ação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, decorreu na sua residência às 7h00, com o objetivo de apreender substâncias ilícitas, segundo a CNN.

De acordo com informações da CNN, o artista, de 37 anos, não foi detido e ficou em liberdade. Não está entre os três detidos confirmados pela PJ na operação, que envolveu também buscas em outras localizações, incluindo na Margem Sul do Tejo .

No programa «Dois às 10», VÍtor Marques, inspetor-chefe da PJ, deu informações sobre a megaoperação internacional contra o tráfico de droga. A operação, que envolveu a colaboração de várias entidades internacionais, visou desmantelar uma rede de tráfico de estupefacientes com ramificações em diversos países .

Até ao momento, não foram divulgados detalhes sobre o material apreendido ou o grau de envolvimento do cantor nas suspeitas em causa. A investigação continua em curso e a PJ mantém a confidencialidade sobre os desenvolvimentos do caso. Para acompanhar todos os desenvolvimentos e obter informações atualizadas, consulte o site da CNN.