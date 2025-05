Quem é a mulher que está ao lado de Nininho Vaz Maia? Esta é história por trás da relação que salvou o cantor

Descubra tudo sobre a relação que mudou a vida do cantor.

Triana Marín é muito mais do que a companheira de vida de Nininho Vaz Maia. Ela é uma peça chave no seu percurso artístico, ajudando o cantor não só nos bastidores, mas também no seu projeto musical. Juntos, compartilham o amor, a vida e o palco, e a cumplicidade entre os dois é clara para todos que os acompanham.

Em 2021, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, no programa «Goucha», Nininho revelou um pouco sobre a história de amor com Triana, chamando-a de «guerreira». O cantor descreveu-a como uma pessoa muito inspiradora e trabalhadora, que o apoia sempre. Também mencionou que, embora o pai de Triana seja cigano, ela não foi criada como tal, o que a torna ainda mais única na sua perspetiva.

Além de ser uma fonte de apoio emocional, Triana desempenha um papel ativo na carreira de Nininho. O cantor contou que a sua esposa compôs músicas para ele, ajudou a escolher as roupas que usa e esteve envolvida em vários aspetos do seu trabalho musical. Triana também fez uma surpresa a Nininho durante a entrevista, dizendo: «Tenho a melhor pessoa a meu lado. Vou apoiar-te sempre em cada sonho».

A relação entre os dois é baseada em muita cumplicidade e apoio mútuo. Triana Marín é, sem dúvida, uma parceira fundamental na vida e na carreira de Nininho Vaz Maia, e a sua presença é essencial para o sucesso que ambos continuam a alcançar juntos.

Recorde-se que Nininho Vaz Maia foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira, 6 de maio de 2025, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes. A ação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, decorreu na sua residência às 7h00, com o objetivo de apreender substâncias ilícitas, segundo a CNN.