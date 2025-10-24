Esqueça os produtos anti-nódoas. É assim que vai conseguir tirar nódoas de azeite da roupa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Nódoa de azeite
Esqueça os produtos caros. Com um ingrediente que provavelmente já tem em casa, consegue eliminar aquelas nódoas de azeite teimosas da sua roupa.

As nódoas de óleo ou azeite estão entre as mais difíceis de eliminar da roupa e podem facilmente danificar a sua camisola ou t-shirt favorita. Por muito que se lave na máquina ou se deixe a peça de molho com detergente, na maior parte dos casos, isso não é suficiente.

Felizmente, não é necessário gastar dinheiro em produtos caros nem recorrer a soluções agressivas. Com ingredientes simples, que normalmente já existem na cozinha, é possível remover estas nódoas sem prejudicar os tecidos. O site El Cronista revela um truque caseiro eficaz, que pode ser feito em casa com facilidade: o sumo de limão.

O processo é simples: basta aplicar algumas gotas diretamente sobre a nódoa, deixar atuar durante alguns minutos, enxaguar com água morna e, depois, lavar normalmente. A acidez do limão ajuda a dissolver a gordura que está incrustada no tecido.

 

Temas: Nódoas Azeite

