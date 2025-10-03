Nunca mais se incomode com nódoas fora de casa – leve este produto do LIDL na carteira

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 45min
Nódoa
Nódoa

Pequenos acidentes com comida ou bebida podem arruinar rapidamente o dia, especialmente quando estamos fora de casa. Felizmente, já existe uma solução prática e discreta que permite resolver estes imprevistos de forma rápida e eficaz.

Quem nunca entornou café ou molho na roupa e viu o look do dia arruinado? Pequenos acidentes acontecem e tornam-se ainda mais frustrantes quando estamos fora de casa, sem possibilidade de trocar de roupa. Foi a pensar nesses momentos que o Lidl lançou a solução prática que faltava: a caneta tira-nódoas Formil.

Compacta mas eficaz, esta caneta tem conquistado os consumidores portugueses graças à sua utilidade em situações de emergência. Permite remover nódoas de forma rápida e simples, dispensando a lavagem imediata da peça, o que a torna ideal para levar sempre consigo – na carteira, mochila ou até no carro.

Segundo o Lidl, já são muitos os clientes que não passam sem este pequeno aliado, garantindo que «há uma vida antes e depois da caneta tira-nódoas». A fórmula foi desenvolvida para atuar de imediato sobre nódoas comuns – como vinho, café, chocolate ou gordura – sem danificar os tecidos.

 

 

