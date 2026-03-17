Noélia Pereira recebe proposta milionária. Mas é a resposta da ex-concorrente que está a dar que falar

A ex-concorrente de reality shows Noélia Pereira voltou a dar que falar ao revelar uma proposta que decidiu recusar, apesar dos valores elevados envolvidos.

Através das redes sociais, a algarvia — que participou no Big Brother e na 1ª Companhia — expôs uma conversa em que foi desafiada a promover casinos através de publicações temporárias. Questionada sobre quanto cobraria para fazer esse tipo de promoção, Noélia respondeu sem rodeios: “5 mil euros.”

Pela troca de mensagens, ficou claro que o valor seria facilmente aceite pela marca, que mostrou interesse imediato em avançar com a parceria. No entanto, já na manhã seguinte, a empresária mudou completamente de posição e recusou a proposta, deixando uma resposta firme: “Nem que vocês me pagassem 100 mil por uma história! Não estou interessada, obrigada.”

Na publicação onde partilhou o episódio, Noélia Pereira fez ainda questão de deixar um recado a quem a critica: “Quando me chamam gananciosa! E não sabem tudo o que recuso por dinheiro nenhum! Maltinha só há uma maneira de arranjar dinheiro é a trabalhar!”

A atitude da ex-concorrente está a gerar reações nas redes sociais, com muitos seguidores a elogiarem a decisão e a postura perante propostas que considera não alinhadas com os seus valores.