Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»

Desde que entrou na ‘1.ª Companhia’, Noélia Pereira tem sido alvo de especulação dentro da base: a empresária ainda não teve menstruação desde o início do mês de janeiro, o que levou várias recrutas a levantarem a hipótese de uma possível gravidez.

Em conversa com a enfermeira do programa, Noélia decidiu esclarecer a situação e mostrou-se tranquila perante os rumores. “Estou tranquila, acho que não estou grávida coisíssima nenhuma. Elas acham isso porque estou aqui o mês de janeiro inteiro e não me aparece nada…”, explicou.

Perante a confirmação de que o período ainda não surgiu, a profissional de saúde questionou a recruta, que detalhou o seu histórico. “Não. Elas todas tiveram não sei quantas vezes. Eu tomei a pílula seguida durante muitos anos e até houve meses em que tomava seguido mesmo para não ter”, contou, acrescentando ainda outros sintomas que tem sentido.

“Também já tenho tido aqueles calores noturnos. É um bocadinho dos sintomas que algumas mulheres que vão entrar na menopausa têm e eu já senti algumas dessas coisas”, revelou Noélia, afastando, para já, a ideia de uma gravidez.

A enfermeira acabou por colocar a hipótese de realizar um teste de gravidez, questionando o que a deixaria mais tranquila. No entanto, a empresária preferiu aguardar mais algum tempo. “Prefiro esperar mais uma semana. Imagina que acontecia, eu não acredito”, afirmou.

Ainda assim, Noélia Pereira não escondeu que a maternidade faz parte dos seus planos. “Estou preparada ser mãe, foi mesmo com esse intuito que deixei de tomar a pílula. Só que não acredito que seja logo assim, digo-lhe já que não acredito”, concluiu.

O tema continua a gerar curiosidade dentro da ‘1.ª Companhia’, ficando agora a expectativa no ar sobre os próximos dias.