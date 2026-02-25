Fora da 1.ª Companhia, Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta: «Vai ficar melindrada comigo, mas isto é a realidade»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:23

No «Dois às 10», Noélia falou sem filtros sobre as críticas que recebeu dentro da «1.ª Companhia» e assumiu a desilusão com uma colega de programa.

Noélia Pereira esteve no «Dois às 10» para falar sobre a experiência na «1.ª Companhia» e não fugiu às questões mais delicadas.

Questionada por Cristina Ferreira sobre a falta de compreensão do grupo perante a sua postura, Noélia defendeu a frontalidade que a caracteriza. “Se calhar não estavam preparados para ouvir certas coisas em alguns momentos. Ou pensavam que as pessoas iam concordar sempre umas com as outras e que ninguém dizia nada. Eu entrei ali para dizer aquilo que achava, porque é assim, Cristina, eu saio destes programas leve e com tudo resolvido. Digo sempre aquilo que acho”, afirmou.

Sobre a acusação de procurar protagonismo, a algarvia respondeu com exemplos concretos. “A Andreia queixou-se que eu falava para as câmaras. Eu vi a Andreia muitas vezes falar para as câmaras. Se calhar não se apercebia, mas falou. Há muita gente.”

O momento mais tenso surgiu quando Cristina pediu nomes de quem menos a agradou dentro da base. Noélia não hesitou em falar de Kina. “A Kina… eu esperava outra postura da Kina. Uma mulher vivida, com sabedoria, que já tinha participado num reality show. Surpreendeu-me pela negativa. Tenho a certeza que ela vai ficar, se calhar, melindrada comigo ao dizer estas palavras, mas isto é a realidade.”

Apesar das críticas, Noélia garante que sai da experiência de consciência tranquila e sem ressentimentos acumulados.

 

