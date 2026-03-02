Fora da «1.ª Companhia», Noélia repete teste de gravidez. Este é o resultado

Depois da suspeita levantada durante a participação na 1ª Companhia, Noélia Pereira voltou a fazer um teste de gravidez já fora do programa e decidiu partilhar o resultado com os seguidores.

Noélia Pereira recorreu às redes sociais este domingo, 1 de março, para revelar que repetiu o teste de gravidez, após ter admitido no reality show da TVI que a menstruação estava atrasada. Recorde-se que, ainda dentro da 1ª Companhia, a algarvia realizou um teste que deu negativo. Contudo, já fora do programa, decidiu voltar a confirmar.

Nas imagens partilhadas com os fãs, é possível ler o resultado: “Não grávida”: “Mais um teste, portanto tenho que procurar o médico”, acrescentou Noélia, mostrando que pretende agora procurar acompanhamento clínico para perceber a razão do atraso.

De recordar que Noélia sempre mostrou vontade em ser mãe, um desejo que disse querer cumprir após o reality show.