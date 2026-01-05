Valter Carvalho critica 'autoridade' de Noélia: «Eu tenho quase dois metros e ver aquela meia-leca falar...»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:46

A estadia de Valter na 1.ª Companhia terminou, mas antes ainda houve conflitos com Noélia.

Valter Carvalho foi o recruta expulso da 1.ª Companhia e, apesar de ter permanecido apenas 72 horas no programa, acabou por gerar alguma fricção com Noélia, uma das concorrentes mais criticadas desta edição.

Em entrevista a Cristina Ferreira no Dois às 10, Valter falou abertamente sobre o desconforto que sentiu na convivência com a colega, explicando que a atitude e a forma de comunicar de Noélia foram determinantes para o choque entre ambos.

«É a voz dela… e aliar a voz àquela autoridade… eu tenho quase dois metros e ver aquela meia-leca falar… Oh mulher, tem calma contigo», afirmou, sem rodeios. Valter contou ainda que acabou por lhe dizer diretamente o que sentia: «Nada contra, tu vens dos programas e já sabes como funciona. Só não me ponhas os agudos a entrar por aqui».

O ex-recruta admitiu que, no início, nem sequer conhecia Noélia. «Eu nunca a tinha visto na vida e disse-lhe: nem sei porque é que estás aqui», revelou, acrescentando que, com o tempo, começou a questionar o papel da concorrente no programa. «Se calhar já percebi e nós estamos a cair na esparrela», atirou.

Valter foi ainda mais longe ao explicar que não criou qualquer empatia com a colega. «Para mim, a nível físico é bola e depois só estás aqui aos berros», disse, resumindo a sua perceção da postura de Noélia dentro da casa.

