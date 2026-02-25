Afinal, ainda tem dúvidas. Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao falar de possível gravidez

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:57

A suspeita de gravidez que marcou a passagem de Noélia pela «1.ª Companhia» voltou a ser tema no «Dois às 10».

A passagem de Noélia Pereira pela «1.ª Companhia» ficou marcada por um atraso na menstruação que levantou suspeitas de uma possível gravidez dentro do programa. O tema foi recuperado esta manhã no «Dois às 10», num momento conduzido por Cristina Ferreira.

A algarvia confessou que o mal-estar físico a levou a ponderar essa hipótese. “É assim, de vez em quando, quando não me sentia assim muito bem-disposta, comecei a pensar certas coisas, mas depois pensei que não. Então eu tomei a pílula muitos anos, isto depois é aqui algum descontrolo hormonal. Pois, podia ter acontecido, eu só lá fiz um teste, saí e não fiz mais nenhum, eu acredito que não esteja, o que é certo é que…”, disse, deixando a frase em aberto.

Perante a hesitação, Cristina insistiu: “Ah, ainda tens dúvidas?” Noélia revelou então que o atraso persiste. “Cristina, eu há dois meses que deixei de tomar a pílula e não me aparece a menstruação, a realidade é esta e estamos no final de fevereiro. Eu acredito que seja algum descontrolo hormonal e vou esperar…”

A poucos dias de celebrar o 39.º aniversário, no próximo dia 6 de março, admitiu ainda outra possibilidade: “Eu até posso estar na menopausa, eu faço 39 anos no dia 6 de março, não sou assim tão nova, há tanta gente que tem a menopausa precoce.”

Temas: Noelia Cristina Ferreira Dois às 10 1.ª Companhia

