Inconsolável. Noélia revela a Cristina Ferreira que pensou recorrer a ajuda psicológica durante a «1.ª Companhia»

  Dois às 10
  Hoje às 12:32

Noélia foi uma das concorrentes mais nomeadas da «1.ª Companhia» e terminou o programa em quarto lugar. No «Dois às 10», falou sobre os momentos mais difíceis e admitiu que a experiência foi mais exigente do que esperava.

Noélia esteve no «Dois às 10» após conquistar o quarto lugar na «1.ª Companhia», um percurso marcado por sucessivas nomeações dentro da base.

Apesar das dificuldades, a ex-recruta mostrou-se serena quanto ao resultado final. “Ganhar é muito difícil. Eu fui e fui ficando e fiquei feliz por ter ganhado o Rui como ficava feliz por outro colega qualquer. Não foi uma experiência fácil”, começou por dizer.

Cristina Ferreira questionou se a vivência tinha sido mais dura do que imaginava. A resposta foi clara: “Foi mais difícil a nível psicológico do que eu imaginava. Nunca em nenhum programa precisei de ajuda psicológica, neste também não, mas houve momentos em que pus em causa o precisar dessa ajuda. Houve dias difíceis.”

Noélia recordou ainda algumas críticas feitas pelos colegas dentro da casa, relacionadas com a sua participação em determinadas dinâmicas do programa. Cá fora, deparou-se também com opiniões negativas do público.

“E depois chego cá fora e vejo muita gente a criticar aquilo. As pessoas não sabem o que passamos e isso dói. Mesmo os melhores também falham”, afirmou.

Entre a pressão do jogo e o impacto psicológico da experiência, Noélia reconhece que a «1.ª Companhia» foi um desafio intenso — mas do qual sai mais consciente e resiliente

