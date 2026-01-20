Nunca se deite à noite sem fazer estas 7 coisas em casa, segundo especialistas

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

Saiba que pequenos hábitos antes de dormir podem fazer uma grande diferença no seu dia seguinte.

É verdade que, muitas vezes, não conseguimos arrumar tudo em casa, sobretudo naqueles dias em que chegamos tarde do trabalho. Contudo, finalizar o dia com algumas tarefas feitas pode fazer uma grande diferença na forma como começamos o dia seguinte.

O site Real Simple explica que, segundo especialistas em organização e limpeza, dedicar apenas alguns minutos à arrumação antes de dormir ajuda a manter a casa organizada e reduz o stress matinal. Estas são as 7 pequenas rotinas que eles consideram indispensáveis ao fim do dia:

1. Limpeza rápida da casa de banho: Passe rapidamente pelo lavatório e espelho para evitar o acumular de sujidade, manchas de pasta de dentes ou salpicos de água. Com toalhitas desinfetantes ou um pano de microfibras, em dois minutos a casa de banho volta a estar impecável.

2. Esvaziar o lava-loiças e tratar da loiça: Não há nada melhor do que acordar com a cozinha livre de loiça suja. Se tiver máquina de lavar loiça, coloque-a a funcionar antes de se deitar. Assim, ao acordar, a loiça está pronta para ser guardada, e o dia começa com mais leveza.

3. Limpeza dos balcões da cozinha: Depois do jantar, limpe as superfícies. Além de manter a higiene, evita insetos e maus cheiros. Um pano húmido ou um produto multiusos resolve tudo em poucos minutos.

4. Levar o lixo: Se o caixote está cheio ou se há restos de comida, trate disso antes de dormir. Vale também a pena verificar os caixotes da reciclagem, para não começar o dia com cheiros desagradáveis ou embalagens a transbordar.

5. Arrumar a sala: Não é necessário fazer uma limpeza profunda: apanhe do chão o que estiver espalhado, endireite almofadas, dobre mantas e organize objetos fora do lugar. Uma sala minimamente arrumada transmite tranquilidade.

6. Recolher a roupa espalhada: Evite deixar peças de roupa pelo chão ou sobre cadeiras. Roupa fora do sítio dá sensação de desorganização e prejudica o conforto do quarto. Aproveite para guardar o que ainda pode ser usado ou colocar no cesto o que está para lavar.

7. Ronda rápida pela casa: Antes de se deitar, faça um check pelos principais espaços: cozinha, entrada, sala e quartos. Veja se há algo fora do lugar e arrume. Apenas 10 a 15 minutos podem fazer toda a diferença na organização da casa e tornar os seus dias mais leves.

